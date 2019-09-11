"الربط الخليجي" لـ "الاقتصادية": توقيع اتفاقية إمداد جنوب العراق بالكهرباء الأسبوع المقبل

أكملت كل من هيئة الربط الكهربائي لدول الخليج ووزارة الكهرباء العراقية، دراسة الجوانب المتعلقة بتوقيع اتفاقية الربط الكهربائي بين الهيئة وشبكة جنوب العراق.
وكشف لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الإبراهيم؛ الرئيس التنفيذي للهيئة، عن توقيع الاتفاقية الإطارية للربط الكهربائي بين الهيئة ووزارة الكهرباء العراقية الأسبوع المقبل، لإمداد جنوب العراق بنحو 500 ميجا واط من الطاقة من شبكة الربط الخليجي، على أن يرى المشروع النور خلال عام 2020.
وأوضح أن الهيئة لديها خلال العام رؤية جديدة فيما يتعلق بالربط الكهربائي لشبكات الكهرباء مع الدول المجاورة، في مقدمتها الربط مع جنوب العراق، بعد أن أصبح النظر في الموضوع أكثر جدية.
وأشار إلى أن الهيئة ستقوم ببناء خطي ربط كهرباء يمكنان دول الخليج من تزويد الشبكة الوطنية العراقية عند الحاجة كمرحلة أولى تعزز الطاقة الكهربائية المزودة لمناطق جنوب العراق، لافتا إلى أن المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية التي تعزز أواصر التعاون في المجالات الاقتصادية والاجتماعية بين الخليج والعراق.
وعقد وفد الربط الكهربائي الخليجي، اجتماعا مع المسؤولين في وزارة الطاقة العراقية لاستكمال المباحثات التي أجريت في وقت سابق، لوضع اللمسات الأخيرة قبل المضي قدما في عملية الربط النهائي المزمع إجراؤها في المرحلة المقبلة.
وجرت مناقشة متطلبات الربط النهائي الفنية والمالية والقانونية التي تسهم في تعجيل إجراءات الربط، والتطرق إلى الاستثمار في مجال الطاقة من خلال تجارة الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الإقليم العربي وصولا إلى أوروبا.
وأشار الإبراهيم إلى أن الهيئة شاركت بفاعلية في مؤتمر الطاقة العالمي في أبو ظبي لمناقشة قضايا قطاع الطاقة وتحدياته، واستعرضت الابتكارات في الطاقة.
وبين أن المشاركات تمثلت في محاضرات تناولت الدور الريادي لشبكة الربط الكهربائي الخليجي لرفع مستوى الموثوقية للأنظمة الكهربائية الخليجية، وأمن الطاقة الكهربائية لدول مجلس التعاون، وكذلك المنافع الاقتصادية الذي تحققها الهيئة للدول الأعضاء، والرؤى المستقبلية.
ولفت الإبراهيم إلى أن الهيئة حرصت من خلال مشاركتها في المؤتمر على التقاء مختصين دوليين وإقليميين، لمناقشة الآراء والمقترحات والتوصيات التي تسهم في تطوير قطاع الطاقة وتساعد على زيادة حجم التعاون بين دول الخليج والمنظمات العالمية في القطاع، لتعزيز أمن الطاقة وزيادة فرص الاستثمارات وتطوير مصادر الطاقة المتجددة.
- "الربط الخليجي" لـ "الاقتصادية": توقيع اتفاقية إمداد جنوب العراق بالكهرباء الأسبوع المقبل
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