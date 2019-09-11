ترمب: على الاحتياطي الفيدرالي تخفيض أسعار الفائدة إلى الصفر أو أقل

ذكر الرئيس الأمريكي، دونالد ترمب في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن "مجلس الاحتياطي الفيدرالي يتعين أن يخفض أسعار الفائدة إلى الصفر أو أقل، ويتعين أن نبدأ بعد ذلك إعادة تمويل ديوننا . يمكن خفض تكلفة الفائدة، بينما في الوقت نفسه إطالة الأجل بشكل كبير".

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأربعاء عن ترمب قوله "لدينا عملة عظيمة وقوة وميزانية (متوازنة)، ولذلك فإن الولايات المتحدة " يجب دائما أن تدفع أقل معدل للفائدة".