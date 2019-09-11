بريطانيا: نشعر بخيبة أمل لقرار أسكتلندا باعتبار تعليق البرلمان غير قانوني

قالت الحكومة البريطانية إنها ستستأنف الحكم الصادر عن القضاء الاسكتلندي الأربعاء والذي قضى بأن قرار رئيس الوزراء بوريس جونسون بتعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع "غير قانوني".

وقال متحدث باسم الحكومة البريطانية في بيان "نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسوف نستأنف أمام المحكمة العليا في المملكة المتحدة"، واصفا التعليق بأنه "قانوني وضروري".