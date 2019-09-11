الأسهم السعودية تبدأ تداولاتها على تراجع 100 نقطة .. و قطاع "البنوك" يتراجع 1.3%

افتتحت الأسهم السعودية جلسة اليوم الإربعاء على تراجع بنحو 100 نقطة، أو مايعادل 1.2 في المائة، حيث يتداول السوق الرئيسية عند مستويات 7864 نقطة.

ويأتي التراجع بضغط من قطاع البنوك بشكل واضح حيث تراجع القطاع بنحو 1.3 في المائة، كذلك فقد تراجع قطاع الإتصالات بنحو 2.5 في المائة.

فيما كانت حركة الأسهم خلال بداية التعاملات بنحو 10 شركات باللون الأخضر و 149 شركة باللون الأحمر فيما تتداول 31 شركة على ثبات.

وبلغت قيم التداول خلال بداية تعاملات الجلسة عند نحو 383 مليون ريال، حيث تمت التداولات عبر تداول 16.2 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 18.9 ألف صفقة.