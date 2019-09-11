16 فئة من المنتجات الأميركية تعتزم الصين إعفاءها من الرسوم

تحركت الصين اليوم الأربعاء لاستثناء 16 نوعا من المنتجات الأمريكية من رسوم جمركية انتقامية إضافية، بما في ذلك علف الحيوانات وبعض زيوت التشحيم حسب بيان لوزارة المالية.

ويسري الإعفاء من 17 سبتمبر لمدة عام حتى 16 سبتمبر 2020.

وقالت الوزارة إن السلع الواردة في قائمتي الإعفاءات الجمركية المنشورة على موقعها لن تخضع للرسوم الإضافية التي تفرضها الصين على سلع أمريكية.