"صفقة تاريخية" للأرجنتين في الأسواق الصينية بـ1.6مليار دولار

أعلنت وزارة الزراعة في بوينس آيرس الثلاثاء أن الصين فتحت أسواقها أمام واردات طحين الصويا من الأرجنتين في "صفقة تاريخية".

وأضافت الوزارة في بيان: "هذا الاتفاق التاريخي للأرجنتين يمثل فرصة عظيمة لدخول أكبر سوق استهلاكية للبروتين النباتي في العالم من أجل الغذاء في قطاع الثروة الحيوانية".

وتم التوصل للاتفاق بعد 20 عاما من المفاوضات ، بحسب البيان الذي أوضح أنه سيتم التوقيع على اتفاق بهذا الشأن في بوينس آيرس اليوم الأربعاء.

يشار إلى أن الأرجنتين هي أكبر مُصّدر لطحين وزيت فول الصويا في العالم، وثالث أكبر مُصّدر لفول الصويا.

وكانت السوق الصينية مفتوحة حتى الآن أمام فول الصويا وزيت الصويا لكنها كانت مغلقة أمام طحين الصويا.

وقدرت صحيفة "لا ناسيون" أن تلك الصفقة يمكن أن تدر على البلاد دخلا من التجارة المتعلقة بالصويا ، يقدر بـ 1.6مليار دولار.

والصين هي ثاني أكبر شريك تجاري للأرجنتين بعد الاتحاد الأوروبي، حيث وصل حجم التجارة بينهما 16.6مليار دولار في .2018