لإطفاء خسائرها المتراكمة .. 3 شركات مدرجة تخفض رؤوس أموالها 1.1 مليار ريال

أقدمت ثلاث شركات مدرجة في السوق السعودية على خفض رؤوس أموالها منذ بداية العام، وذلك تماشيا مع المادة (150) من نظام الشركات الجديد، التي تختص بالإجراءات التي يجب اتباعها عند بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة 50 في المائة فأكثر من رأسمالها المدفوع.

ووفقا لتحليل وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية" استند إلى البيانات المالية للشركات المدرجة، فإن إجمالي خفض رأس المال لتلك الشركات بلغ 1.09 مليار ريال، مشكلا متوسطا 58.9 في المائة من إجمالي رأس المال.

وراوحت تخفيضات الشركات (عذيب للاتصالات، أميانتيت، مجموعة السريع) لرؤوس أموالها بين 26 و70 في المائة، إذ بلغت قبل الخفض نحو 1.85 مليار ريال، في حين بلغت بعد إتمام الخفض 760.5 مليون ريال.

وبحسب التحليل، خفضت شركة مجموعة السريع رأسمالها 70.9 في المائة، إلى نحو 65.5 مليون ريال مقارنة بنحو 225 مليون ريال قبل الخفض، وهي بذلك تعد أكبر نسبة خفض بين الشركات الثلاث، فيما عزت الشركة قرار الخفض إلى إطفاء الخسائر المتراكمة.

وثاني الشركات، جاءت أميانتيت بخفض رأسمالها بـ70.2 في المائة ليصبح 344.5 مليون ريال، مقابل 1.155 مليار ريال، فيما أرجعت الشركة القرار إلى إعادة هيكلة بعض شركاتها التابعة وإطفاء خسائرها المتراكمة.

وأخيرا شركة عذيب للاتصالات، التي خفضت رأسمالها 25.8 في المائة كأقل الشركات المخفضة من حيث النسبة، ليبلغ رأسمالها 350.5 مليون ريال مقابل 472.5 مليون ريال،

وبذلك الخسائر المتراكمة على الشركة بعد الخفض نحو 117.9 مليون ريال، تشكل نحو 33.6 في المائة من رأسمالها.

وتنص المادة 150 من نظام الشركات على أن تلك الشركات يجب أن تقوم بعدد من الإجراءات منها قيام أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ خسائر الشركة المساهمة 50 في المائة من رأسمالها المدفوع، إبلاغ رئيس مجلس الإدارة بذلك.

وعلى رئيس مجلس الإدارة إبلاغ أعضاء المجلس فورا بذلك، كما يجب على مجلس الإدارة - خلال 15 يوما من علمه بذلك - دعوة الجمعية العامة غير العادية إلى الاجتماع خلال 45 يوما من تاريخ علمه بالخسائر.

وتضمنت المادة أن على الجمعية العامة غير العادية أن تقرر إما زيادة رأسمال الشركة وإما تخفيضه "وفقا لأحكام نظام الشركات والأنظمة واللوائح الأخرى ذات العلاقة" وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس المال المدفوع، أو حل الشركة قبل الأجل المحدد في نظامها الأساسي.

* وحدة التقارير الاقتصادية