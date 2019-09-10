المملكة تستضیف اجتماع مجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة

تستضیف المملكة العربیة السعودیة الدورة الـ(169) لمجلس محافظي صندوق أوبك للتنمیة الدولیة (أوفید) في مدینة جدة خلال الفترة من 10-11 سبتمبر الجاري.

وبھذه المناسبة رحب وزیر المالیة محمد بن عبدالله الجدعان بعقد ھذا الاجتماع في المملكة، شاكرا لاعضاء المجلس قبول الدعوة لعقد الدورة الـ169 في مدینة جدة، راجیا أن تثمر الاجتماعات نتائج إیجابیة وبناءة.

ونوه بدور الصندوق في دعم التنمية في الدول النامية ، وتعزيز التعاون بين دول منظمة أوبك والدول النامية خاصة الدول الفقيرة ، وأوضح معاليه انه استفاد من مساعدات الصندوق التنموية حتى الآن 134 دولة في كل أنحاء العالم، وبلغ ما تم تقدیمھ منذ عام 1976م نحو 24.5 ملیار دولار أمریكي، مشیراً إلى أن نسبة مساھمة المملكة المدفوعة في الصندوق تبلغ نحو 34% كأعلى نسبة مساھمة بمبلغ قدره 903.30 ملیون دولار أمریكي تلیھا فنزويلا بنسبة 15.8 بالمئة ثم دولة الكویت ثالثا بنسبة 12.3 بالمئة.

یذكر أن الصندوق هو مؤسسة تمویل إنمائي حكومیة دولیة مقرھا النمسا، وقد أنشأتھا الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) في عام 1976م بھدف تعزیز التعاون بین الدول الأعضاء في منظمة أوبك وسائر البلدان النامیة، حیث یقدم التمویل التنموي والدعم الفني للدول النامیة، خصوصاً الدول المنخفضة الدخل، وذلك في إطار السعي نحو تحقیق التقدم الاجتماعي والاقتصادي فیھا. ویبلغ عدد أعضاء الصندوق حالیا 12 عضواً ھم: المملكة العربیة السعودیة، والجزائر، والإكوادور، والجابون، وإندونیسیا، وإیران، والعراق، والكویت، ولیبیا، ونیجیریا، والإمارات العربیة المتحدة، وفنزویلا.