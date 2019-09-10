رئيس "نزاهة" يوقع مذكرة تفاهم مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

استقبل رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) مازن بن إبراهيم الكهموس، في مكتبه بمقر الهيئة اليوم ، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) بالمملكة العربية السعودية الدكتور/ آدم بولوكوس، والوفد المرافق له.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجهود المبذولة من الجانبين وسبل تعزيز التعاون وتطويره في مجال الوقاية من الفساد.

ووقع معالي رئيس الهيئة، مذكرة تفاهم مع الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمملكة العربية السعودية، وذلك في إطار تنفيذ ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من الإسهام في الجهود المبذولة لتعزيز وتطوير وتوثيق التعاون الإقليمي والعربي والدولي في مجال حماية النزاهة ومكافحة الفساد، وتنظيم الهيئة المتضمن التعاون مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية العاملة في هذا المجال.

وتهدف المذكرة توفير إطار للتعاون بين الهيئة ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أجل إقامة شراكة استراتيجية في مجال الوقاية من الفساد، وتوفير الدعم للمبادرات والبرامج والمشاريع والأنشطة ذات الصلة الداخلة ضمن نطاق اختصاصهما.

حضر الاجتماع وتوقيع مذكرة التفاهم معالي النائب لمكافحة الفساد عبدالمحسن بن محمد المنيف، ومعالي النائب لحماية النزاهة الدكتور بندر بن أحمد أبا الخيل.