وزارة الإعلام تطلق «جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني»

أعلنت وزارة الإعلام إطلاق جائزة سنوية تكريمية لأفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ89، تحت اسم "جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني2019". وتهدف الجائزة إلى زيادة تفاعل الأفراد والمؤسسات مع مناسبة الاحتفال باليوم الوطني، وإثرائه من خلال المشاركات الإعلامية الإبداعية، وإبراز دور الإعلاميين والمبدعين خلال المناسبة، وتسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإعلامية، التي قدمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بهذه المناسبة الغالية.

كما تهدف الجائزة إلى تشجيع الأعمال المتميزة، وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته لإظهار أعمالهم الإبداعية التي تحتفي باليوم الوطني الـ89 , ومن المقرر أن يتم تكريم أفضل المشاركات، بعد تحكيمها من قبل لجنة من خبراء ومتخصصين في فروع الجائزة العشرة.

وتشمل فروع "جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني"؛ أفضل مبادرة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل فيديو من القطاع الخاص، وأفضل منتج تلفزيوني، وأفضل منتج إذاعي، وأفضل أغنية وطنية، وأفضل قصيدة وطنية، وأفضل صورة، وأفضل تغطية صحافية، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد للأفراد، وأفضل مقال صحافي، وذلك في إطار الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطني.

وتبدأ الجهة المنظمة تلقي المشاركات والترشيحات الخاصة بالجائزة بداية من اليوم حتى يوم 24 من أيلول (سبتمبر) الجاري عبر المنصة الرقمية المخصصة للجائزة على الإنترنت، حيث يحق للهيئات الاعتبارية والأفراد والشخصيات ترشيح الأعمال التي يرون أهليتها للفوز بالجائزة.

وسيتم إعلان اسم الفائز الأول في كل فرع من فروع الجائزة، في حفل تنظمه وزارة الإعلام يتم تحديد موعده في وقت لاحق من شهر سبتمبر الجاري، يتم فيه تكريم الفائزين.