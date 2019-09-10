أمير المدينة المنورة: دعم الملك لجمعيات تحفيظ القرآن من أبرز مظاهر العناية بالقرآن وأهله

أكد الأمير فيصل بن سلمان أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية دور مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتفسيره في دورتها الـ41 في تشجيع وتربية النشء وحثهم على حفظ كتاب الله وتدبر معانيه والتخلق بآدابه. وبين أمير المدينة المنورة في تصريح له بمناسبة انعقاد المسابقة في رحاب المسجد الحرام أنه منذ تأسست المملكة مهبط الوحي وقبلة المسلمين، كان منهجها واضحا وغايتها محددة، حيث أرست ركائزها منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن على كتاب الله وسنة رسوله. وأضاف،" المملكة بذلت الغالي والنفيس في خدمتهما، وسار على نهجه من بعده أبناؤه، إلى العهد الزاهر بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقال، "إن خادم الحرمين الشريفين يعتني بالقرآن الكريم تلاوة وحفظا وتجويدا وتفسيرا ومن أبرز مظاهر عنايته بكتاب الله، دعمه غير المحدود للجمعيات الخيرية لتحفيظ القرآن، وكذلك رعاية المسابقات المحلية والدولية التي تنظمها وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

وأشار الأمير فيصل بن سلمان إلى أن مضامين المسابقة وأهدافها المتبلورة بربط الأمة بالقرآن الكريم هو مصدر عزها في الدنيا وسعادتها في الآخرة، تجعل منها رسالة سلام تدعو إلى نبذ الغلو والتطرف، وإشاعة ثقافة الاعتدال والوسطية امتثالا لقول الحق "وكذلك جعلناكم أمة وسطا".