معرض «جسفت» الفني يستقطب عائلات الجبيل بـ100 عمل إبداعي لـ 49 تشكيليا

يشهد المعرض التشكيلي، الذي تنظمه الجمعية السعودية للفنون التشكيلية "جسفت" فرع الجبيل، بالتعاون مع نادي الجبيل الرياضي، حضور العائلات لأول مرة في تاريخ النادي الرياضي، حيث ينطلق خلال الفترة من 12 إلى 15 أيلول (سبتمبر) الجاري، وذلك في مقر نادي الجبيل.

واكتملت مشاركات المعرض التي وصلت إلى 100 عمل فني لـ 49 فنانا، يمثلون مختلف مجالات الفنون التشكيلية، وتتنوع أعمالهم ما بين لوحات تشكيلية ومنحوتات ومجسمات وصور فوتوغرافية، جميعها تعبر عن التنوع الفني في الأساليب والتقنيات والمدارس.

كما يحتضن المعرض تجارب فنية متنوعة لفنانين من السعودية ومصر والأردن وفلسطين وباكستان والهند جميعهم أعضاء جسفت الجبيل.

وأوضحت نادية العتيبي مدير جسفت الجبيل أن المعرض التشكيلي تبرز أهميته لدى الفنانين، كونه أول نشاط فني يحتضن هذا التنوع الفني الفريد، لفنانين يشاركون من ست دول، يملؤهم الزهو والفخر بهذه الانطلاقة، وتجمعهم لغة الفن، تحت هوية الإبداع، سعيا لتعزيز القيم الجمالية، وتنمية الحركة التشكيلية، وبناء الوعي الفني للمجتمع.

وأشارت إلى أن المعرض لا يقتصر على عرض أعمال الفنانين المشاركين، حيث سيشهد المعرض إقامة ورش تدريبية تستهدف الصغار من عمر ثمانية إلى 12 عاما، يقدمها مرسم جسفت وهو منصة تفاعلية يطلقها الفرع، بهدف تطوير المواهب الفنية عبر عديد من الورش التدريبية في مختلف مجالات الفنون التشكيلية، وتستهدف جميع الفئات العمرية، وينفذها نخبة من الفنانين التشكيليين من أعضاء الجمعية.

يذكر أن فرع الجبيل هو الفرع الـ13 للجمعية، وأنشئ في نيسان (أبريل) 2019؛ لإكمال مسيرة دعم وإثراء الحركة التشكيلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، ويشمل مختلف الاتجاهات الفنية، منها الفن التشكيلي والنحت والتصوير وخط الحروفيات والفن الرقمي؛ لخدمة الحركة التشكيلية والتشكيليين في الجبيل.

كما يسهم في تنمية الوعي الفني لدى المجتمع، وتنمية الإبداع وتوطيد العلاقة بين الجمعية والجمعيات الأخرى في الداخل والخارج، ومن جانب آخر توطيد العلاقات بين الفنانين، والعمل على حفظ الحقوق الفنية والفكرية والمادية لهم، وكذلك دعم الباحثين في مجال الفنون التشكيلية.