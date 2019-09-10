بعد اقترابه من تحقيق 100 مليون جنيه .. قريبا جزء ثالث لـ«الفيل الأزرق»

كشف الممثل المصري، كريم عبد العزيز، عن مفاجأة تتعلق بالنجاح الكبير الذي ما زال يحققه الجزء الثاني من فيلمه "الفيل الأزرق" في شباك التذاكر، حيث أعلن تقديم جزء ثالث من الفيلم، وذلك أثناء استضافته في برنامج "سهرانين"، المذاع على فضائية "أون إي" المصرية.

ووفقا لـ"وكالة الأنباء الروسية" طلب أمير كرارة مقدم البرنامج، من كريم عبدالعزيز أن يشارك في بطولة الجزء الثالث من "الفيل الأزرق"، ليبدي كريم موافقته الشديدة، وقال له مازحا: "تعالى اتلبس معانا"، في إشارة منه إلى أن أفلام "الفيلم الأزرق" تتناول قصصا عن أشخاص مسهم الجن.

ويأتي إعلان كريم عبدالعزيز عن "الفيل الأزرق 3"، تزامنا مع اقتراب جزئه الثاني من تحقيق رقم قياسي، وهو أن يكون أول فيلم يحقق إيرادات 100 مليون جنيه في تاريخ السينما المصرية.

وبلغت حصيلة إيرادات الجزء الثاني لـ"الفيل الأزرق"، حتى أمس الأول، 96 مليونا و350 ألف جنيه، بحسب تقارير محلية، وذلك منذ طرحه قبل عيد الأضحى.

و"الفيل الأزرق 2" من بطولة كريم عبدالعزيز وهند صبري ونيللي كريم وإياد نصار وهو من تأليف أحمد مراد ومن إخراج مروان حامد.