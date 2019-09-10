رينارد يبحث عن النصر 70

يبحث الفرنسي هيرفي رينارد؛ في أول لقاء يقود فيه المنتخب السعودي لكرة القدم، عن الانتصار الأول له مع الأخضر ومع منتخب خارج قارة إفريقيا، والانتصار رقم 70 في تاريخه التدريبي الذي بدأه قبل 11 عاما وثلاثة أشهر وعشرة أيام، حيث يخوض، اليوم، نزاله رقم 169 في تاريخه التدريبي.

وتعاقد الاتحاد السعودي لكرة القدم مع المدرب الفرنسي في الـ 28 من تموز (يوليو) الماضي بموجب عقد يمتد إلى موسمين ونصف الموسم.

وقاد رينارد (50 عاما) منتخب زامبيا في أول مباراة بصفته مدربا في الـ 31 من أيار (مايو) عام 2008 وخسرها بهدف نظيف من منتخب توجو، وكانت ضمن تصفيات قارة إفريقيا المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2008 في ألمانيا، إضافة إلى قيادة أندية: اتحاد العاصمة الجزائري، سوشو وليل الفرنسيين.

كما يبحث المدرب الفرنسي عن الانتصار العاشر له في تصفيات كأس العالم مع المنتخب الخامس له، حيث قاد منتخبات زامبيا خلال فترتين مختلفتين، أنجولا، ساحل العاج، والمغرب، لعب معهم 22 مواجهة حيث فاز في تسع، وتعادل في ثمان، وخسر خمس مواجهات، سجلت معه المنتخبات الأربعة 26 هدفا وتلقت شباك المنتخبات عشرة أهداف.