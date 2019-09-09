ترمب: المحادثات بين واشنطن وطالبان "انتهت"

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الاثنين، أن المحادثات مع حركة طالبان التي كان يبدو انها ستؤدي الى اتفاق تاريخي بعد 18 عاما من الحرب في افغانستان، "انتهت تماما".

وقال ردا على سؤال "لقد انتهت تماما. من ناحيتي انتهت" وذلك بعد ان أعلن السبت الغاء اجتماع سري كان مقررا مع قادة طالبان الاحد بكمب ديفيد بسبب اعتداء دام في كابول الخميس.

