"الحبوب" لـ "الاقتصادية": ترسية أول مناقصة قمح بعد المواصفات الجديدة بـ 637 مليون ريال

أفصح لـ"الاقتصادية" المهندس أحمد الفارس، محافظ المؤسسة العامة للحبوب، عن ترسية المناقصة الرابعة من القمح المستورد هذا العام، وفقا للمواصفات الجديدة، بتكلفة إجمالية 170 مليون دولار (637 مليون ريال) لـ 780 ألف طن من القمح.

وأوضح أن إجمالي كميات القمح الواردة ستصل عبر 13 باخرة، موزعة بين أربع شركات عالمية تقدمت بطلبات توريد الشحنات بأقل الأسعار، وبنسبة تالف لا تتجاوز 0.5 في المائة، لافتا إلى أن متوسط ترسية توريد الطن لكامل الكمية بلغ 217.79 دولار، ما يعادل 816.71 ريال واصل إلى موانئ المملكة.

وأشار الفارس إلى أن متوسط تكلفة طن القمح للبواخر الموردة لميناء جدة الإسلامي بلغ 215.47 دولار للطن (تسع بواخر)، فيما بلغ متوسط تكلفة الطن للبواخر الموردة لميناء الملك عبدالعزيز في الدمام 224.42 دولارا للطن الواحد (ثلاث بواخر).

وأفاد بأن متوسط تكلفة الطن واصل لميناء جازان بلغ 219 دولار (باخرة واحدة)، مؤكدا أن التوريد لهذه الدفعة سيكون خلال الفترة من نوفمبر 2019 إلى يناير 2020، حيث تم قبول مناشئ البحر الأسود والاتحاد الأوروبي وشمال وجنوب أمريكا، باستثناء كندا.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إنه تم دعوة الشركات العالمية المتخصصة والمؤهلة للمشاركة في مناقصات القمح لدى المؤسسة والبالغ عددها 22 شركة عالمية، تقدمت منها عدد 19 شركة بعروض أسعار للشحنات المطلوبة، وتم الترسية على عدد أربع شركات تقدمت بأقل الأسعار لكل شحنة.

وأضاف: "الشركات المعتمدة شملت شركة هولبود البريطانية، بونجي السويسرية، ولويس درايفوس السويسرية، وجلينكور الهولندية، التي تقدمت بأقل الأسعار للشحنات المطلوبة.

ودعا المهندس أحمد الفارس المهتمين باستعراض حجم الكميات المستوردة من القمح أو الشعير والتكلفة والمناشئ المقبولة بعد إعلان الترسية مباشرة، وذلك من خلال موقع المؤسسة الإلكتروني.

وتعاقدت المؤسسة هذا العام على أربع دفعات، بلغت كمية المناقصة الأولى 625 ألف طن بمتوسط سعر 248.16 دولار للطن، فيما بلغت كمية المناقصة الثانية 620 ألف طن بمتوسط سعر 233.72 دولار للطن.

وبلغت كمية المناقصة الثالثة 730 ألف طن بمتوسط سعر 233.88 دولار للطن، إضافة إلى المناقصة التي تم الإعلان عنها اليوم، والتي تمثل الرابعة خلال هذا العام 2019.

فيما بلغ إجمالي ما تعاقدت عليه المؤسسة خلال العام الماضي 2018 كمية 3.2 مليون طن بمتوسط سعر لكامل الكمية بحدود 256 دولارا للطن واصل لموانئ المملكة.