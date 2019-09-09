ليبيا: إيرادات النفط 14.3 مليار دولار

قال بنك ليبيا المركزي في بيان، اليوم الإثنين، إن ليبيا حققت إيرادات نفطية بلغت 20.2 مليار دينار (14.3 مليار دولار) في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي.

وأضاف البنك المركزي، الذي مقره طرابلس، أن إجمالي إنفاق الحكومة في الفترة نفسها بلغ 24.9 مليار دينار، متجاوزا إجمالي الإيرادات البالغ 21.8 مليار دينار. لكنه لم يذكر أرقاما للمقارنة مع العام الماضي.

البنك المركزي في طرابلس حافظ على سيطرته على إيرادات النفط، التي يتلقاها من خلال المؤسسة الوطنية للنفط، وتشكل الغالبية العظمى من الإيرادات الدولارية للبلاد.

وقال البنك المركزي إن الأموال المخصصة للمؤسسة الوطنية للنفط بلغت 2.7 مليار دولار، بينما بلغت الرسوم على مشتريات الدولار 14.9 مليار دينار.

وتقرر فرض تلك الرسوم العام الماضي من جانب حكومة الوفاق الوطني في طرابلس المعترف بها دوليا، في محاولة لتقليص الفجوة بين سعر الصرف الرسمي للعملة وسعر السوق السوداء.

وقال البنك المركزي إن مدفوعات أجور العاملين في الحكومة بلغت 13.8 مليار دينار حتى نهاية يوليو، مضيفا أنه لم يتلق بعد أرقام الإنفاق لشهر أغسطس من وزارة المالية.