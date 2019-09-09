مبيعات "بي إم دبليو" ترتفع إلى نحو 158 ألف سيارة في أغسطس

واصلت شركة بي إم دبليو الاستفادة من قوة مبيعات السيارات الرياضية رباعية الدفع "إس يو في" في الشهر الماضي.
وأعلنت الشركة في ميونيخ اليوم الإثنين، أن مبيعاتها من سيارات العلامة المركزية "بي إم دبليو" وصلت في أغسطس الماضي إلى 157 ألف و889 سيارة بارتفاع 4.1 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 2018.
وعزت الشركة ارتفاع المبيعات بشكل خاص إلى ارتفاع مبيعات موديلات السيارات الرياضية رباعية الدفع، التي زادت مبيعاتها بمقدار الثلث مقارنة بمبيعات الشهر نفسه من العام الماضي.
من جانبه، قال بيتر نوتا، مدير التسويق في "بي إم دبليو"، "موديلات إكس الجديدة لدينا محبوبة للغاية من العملاء"، وقد شكلت مبيعات سيارات الـ"إس يو في" ما يقرب من نصف إجمالي مبيعات "بي إم دبليو".
ووصلت نسبة الارتفاع في مبيعات الشركة في الصين إلى أكثر من 10 في المائة، غير أن مبيعات السيارات الكهربائية سجلت تعثرا في الوقت الراهن، إذ تراجعت في الشهر الماضي بنسبة 7 في المائة، وبلغ إجمالي مبيعات هذه السيارات في الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 80 ألف و526 سيارة بتراجع 3 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغ إجمالي مبيعات سيارات العلامة المركزية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الحالي 1.39 مليون سيارة، بزيادة 1.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
بذلك تمكنت "بي إم دبليو" من تقليص الفجوة بينها وبين منافستها "مرسيدس بنز" المملوكة لمجموعة دايملر، إذ وصلت مبيعات مرسيدس في الأشهر الثمانية من 2019 إلى 1.50 مليون سيارة بتراجع 0.7 في المائة.
ووصلت مبيعات "أودي" المملوكة لمجموعة "فولكسفاجن" في الفترة نفسها إلى 1.21 مليون سيارة، لتسجل تراجعا ملحوظا مقارنة بمنافستيها.
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