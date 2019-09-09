مخالفات مالية تجبر رئيس "نيسان" على الاستقالة

أعلنت شركة نيسان موتور لصناعة السيارات اليوم الإثنين، أن رئيسها التنفيذي هيروتو سايكاوا، سيستقيل من منصبه يوم 16 سبتمبر الجاري، في استجابة لضغوط بعد إقراره بتلقي مدفوعات زائدة بالمخالفة للوائح الداخلية.
وهذه أحدث هزة في الشركة التي تعاني فضيحة وانخفاضا في الأرباح.
وقالت الشركة اليابانية، إن ياسوهيرو ياموتشي، مدير العمليات، سيشغل مؤقتا منصب المدير التنفيذي إلى حين تعيين شاغل للمنصب بنهاية أكتوبر.
وتمثل استقالة سايكاوا خروجا مبكرا لرجل كان مكلفا بتصحيح وضع الشركة بعد اعتقال وإقالة رئيسها السابق كارلوس غصن، أواخر العام الماضي، بتهم تتعلق بسوء السلوك المالي، وهو ما ينفيه غصن. ومن المتوقع أن يحاكم جريج كيلي، نائب غصن، مع رئيسه السابق العام المقبل.
وصرح ماساكازو تويودا، رئيس لجنة ترشيحات "نيسان"، للصحافيين بأن من بين المرشحين لمنصب الرئيس التنفيذي المقبل غير يابانيين ونساء وأشخاص من شركة صناعة السيارات الفرنسية رينو.
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