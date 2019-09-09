"لوجي بوينت" التابعة لـ "سيسكو" تكوّن مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 13.5 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (سيسكو) اليوم، قيام الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات (لوجي بوينت) إحدى الشركات التابعة لها وتمتلك فيها ما نسبتة 76% من رأس المال، بتكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بقيمة 13.50 مليون ريال سعودي يمثل اجمالي قيمة الارصدة المدينة المستحقة من احد عملاء الشركة الصادر بحقه حكم من المحكمة التجارية بجده لافتتاح اجراءات التنظيم المالي له .

ومن المتوقع أن يؤدي تكوين هذا المخصص إلى انخفاض في صافي أرباح شركة سيسكو بقيمة 10.3 مليون ريال سعودي خلال الربع الثالث من عام 2019م و ليس من المتوقع ان يكون له تأثير علي التدفقات النقدية لشركة سيسكو خلال نفس الفتره.