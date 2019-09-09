رئيس كوت دي فوار يلتقي نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية

التقى الرئيس الحسن واتارا رئيس كوت دي فوار ،بمقر إقامته في جدة اليوم، العضو المنتدب ونائب رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية الدكتور خالد بن سليمان الخضيري .

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون التنموي بين كوت ديفوار والصندوق السعودي للتنمية.

حضر اللقاء وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد قطان الوزير المرافق ، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدي كوت ديفوار فوار عبدالله بن أحمد السبيعي.