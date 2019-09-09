6 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 30.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 6 صفقات خاصة بنحو 30.81 مليون ريال على نحو 692 ألف سهم تمت على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان السوق السعودية يتداول في المناطق الحمراء عند مستوى 8024 نقطة خلال منتصف التداولات، حيث يتراجع السوق بنحو 26 نقطة ، فيما تبلغ السيولة المتداولة نحو 1.5 مليار ريال بتداول 61 مليون سهم، وتتداول 78 شركة باللون الأخضر مقابل 91 شركة باللون الأحمر.

الشركة السعر الكمية المتداولة القيمة المتداولة سافكو 80.5 250,000 20,125,000 اليمامة للحديد 16.5 79,222 1,307,163 اليمامة للحديد 16.5 156,611 2,584,082 اليمامة للحديد 16.5 78,305 1,292,033 اليمامة للحديد 16.5 78,305 1,292,033 المواساة 85 49,600 4,216,000























































