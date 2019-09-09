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أسواق الأسهم- السعودية

6 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 30.8 مليون ريال

الاقتصادية من الرياض

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 6 صفقات خاصة بنحو 30.81 مليون ريال على نحو 692 ألف سهم تمت على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.

وكان السوق السعودية يتداول في المناطق الحمراء عند مستوى 8024 نقطة خلال منتصف التداولات، حيث يتراجع السوق بنحو 26 نقطة ، فيما تبلغ السيولة المتداولة نحو 1.5 مليار ريال بتداول 61 مليون سهم، وتتداول 78 شركة باللون الأخضر مقابل 91 شركة باللون الأحمر.

 

الشركة

السعر

الكمية المتداولة

القيمة المتداولة

سافكو

80.5

              250,000 

        20,125,000 

اليمامة للحديد

16.5

79,222

1,307,163

اليمامة للحديد

16.5

156,611

2,584,082

اليمامة للحديد

16.5

78,305

1,292,033

اليمامة للحديد

16.5

78,305

1,292,033

المواساة

85

49,600

4,216,000





 

 

 
 























 

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