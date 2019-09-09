6 صفقات خاصة في سوق الأسهم السعودية بقيمة 30.8 مليون ريال

شهد سوق الأسهم السعودية في تعاملات اليوم ، إجراء 6 صفقات خاصة بنحو 30.81 مليون ريال على نحو 692 ألف سهم تمت على 3 شركات مدرجة في السوق الرئيسية.
وكان السوق السعودية يتداول في المناطق الحمراء عند مستوى 8024 نقطة خلال منتصف التداولات، حيث يتراجع السوق بنحو 26 نقطة ، فيما تبلغ السيولة المتداولة نحو 1.5 مليار ريال بتداول 61 مليون سهم، وتتداول 78 شركة باللون الأخضر مقابل 91 شركة باللون الأحمر.
|
الشركة
|
السعر
|
الكمية المتداولة
|
القيمة المتداولة
|
سافكو
|
80.5
|
250,000
|
20,125,000
|
اليمامة للحديد
|
16.5
|
79,222
|
1,307,163
|
اليمامة للحديد
|
16.5
|
156,611
|
2,584,082
|
اليمامة للحديد
|
16.5
|
78,305
|
1,292,033
|
اليمامة للحديد
|
16.5
|
78,305
|
1,292,033
|
المواساة
|
85
|
49,600
|
4,216,000
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