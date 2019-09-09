النفط يرتفع والسعودية تلمح لاستمرار تخفيضات "أوبك"

ارتفع النفط اليوم الاثنين جراء توقعات بأن السعودية، أكبر دولة مُصدرة للنفط في العالم، ستواصل دعم تخفيضات إنتاج الخام التي تنفذها أوبك ومنتجون من خارجها لدعم الأسعار بعد تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان وزيرا جديدا للطاقة.
وارتفعت الأسعار لليوم الرابع مدعومة أيضا بتعليقات من وزير الطاقة الإماراتي بأن المنتجين في أوبك والحلفاء ملتزمون بتحقيق توازن في سوق الخام.
وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 53 سنتا أي ما يعادل 0.9 بالمئة إلى 62.07 دولار للبرميل، بينما زاد الخام غرب تكساس الوسيط الامريكي 57 سنتا ما يوازي واحدا بالمئة إلى 57.09 دولار للبرميل.
الطاقة- النفط
- "أرامكو" تعلن مراجعة أسعار البنزين للربع الثاني من عام 2019م
- الانتقام الصيني من واردات الخام الأمريكي يرفع تكلفة البرميل 3 دولارات.. يهدد بتصفير الصادرات
- «أرامكو» لـ"الاقتصادية": الانتهاء من الاعتمادات الدولية يستغرق 6 – 9 أشهر
- الحرب التجارية «المريرة».. النفط يدخل على الخط لأول مرة
- الضغوط المالية تربك النفط الصخري وإفلاس الشركات يتزايد مع تراجعات الأسعار
- "أرامكو ": السيطرة على حريق في حقل شيبه للغاز.. والفالح: إمدادات النفط والصادرات لم تتأثر
- «أرامكو» تستبق الطرح العام بتعيين محافظ «صندوق الاستثمارات» رئيسا لمجلس إدارتها
- ارتفاعات قوية للنفط.. «برنت» يصعد 26 % والخام الأمريكي 31 % في الربع الأول
- العراق يلغي قرار نقل ملكية 9 شركات نفط حكومية
- "أرامكو" تطلق أول محطة لتزويد السيارات بوقود الهيدروجين في السعودية
أضف تعليق