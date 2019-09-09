أسهم اليابان تغلق عند أعلى مستوى في 5 أسابيع ونصف

بلغت الأسهم اليابانية أعلى مستوى في خمسة أسابيع ونصف الأسبوع عند الإغلاق اليوم الاثنين، بدعم من آمال بأن تحفيز من أكبر اقتصادات في العالم سيساهم في منع ركود عالمي.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا 0.56 بالمئة إلى 21318.42 نقطة، بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.91 بالمئة إلى 1551.11 نقطة وهو أعلى مستوى إغلاق منذ الثاني من أغسطس .

وتلقت أسواق الأسهم العالمية دفعة بعد أن قال البنك المركزي الصيني يوم الجمعة إنه سيخفض السيولة التي يتعين على البنوك الاحتفاظ بها كاحتياطيات، متيحا سيولة لدعم الاقتصاد المتباطئ والذي يتعرض لضغوط بفعل الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

كما تحسن الإقبال على المخاطرة في الوقت الذي قال فيه جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) إن البنك سيواصل التحرك "بالطريقة المناسبة" للحفاظ على النمو الاقتصادي في أكبر اقتصاد في العالم.

وارتفعت جميع القطاعات الفرعية البالغ عددها 33 في بورصة طوكيو، فيما كان قطاع النفط ومنتجات الفحم وقطاع البناء من بين قائمة أفضل القطاعات أداء، ليرتفع مؤشرهما 1.6 بالمئة و1.5 بالمئة على الترتيب.

وخالف سهم نيسان موتور اتجاه السوق لينخفض 0.2 بالمئة بعد أن ذكرت صحيفة نيكي أن الرئيس التنفيذي للشركة هيروتو سايكاوا قال إنه يرغب في تسليم المسؤولية إلى الجيل الجديد في أقرب وقت ممكن.