شد يغيب سيبا عن الشباب

غاب البرازيلي سيباستياو دي فرايتاس "سيبا" لاعب فريق الشباب لكرة القدم عن التدريبات أمس بعد تعرضه لشد عضلي، فيما لم يتمكن زميله اللاعب عبد المجيد الصليهم من المشاركة فيها بسبب معاناته من الإنفلونزا.

وكان الشباب قد استأنف تدريباته أمس بعد الراحة التي منحها المدرب الأرجنتيني خوخي ألميرون للاعبين عقب التعادل مع الفيحاء 1/1 وديا أمس الأول خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وانطلقت الحصة التدريبية بتمارين إحماء وتسخين وتدريبات لياقية متنوعة، إضافة إلى تدريبات تقوية العضلات تحت إشراف دييجو أوسيي مدرب اللياقة. وقسم ألميرون الفريق إلى مجموعتين، الأولى ضمت الذين شاركوا في مباراة الفيحاء الودية إذ أخضعهم لتدريبات استرجاعية ومن ثم أمرهم بالمغادرة، فيما أخضع البقية لتدريبات تكتيكية متنوعة كتضييق الخناق على حامل الكرة، مع التمرير في مساحات ضيقة من لمسة واحدة.