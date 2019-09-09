مختصون: البنية التحتية الخليجية تخول لها تحقيق الريادة في الثورة الصناعية الرابعة

أكد مسؤولون ومستثمرون خليجيون أن المنطقة الخليجية لديها البنى التحتية، التي تخول لها تحقيق الريادة في الثورة الصناعية الرابعة.

جاء ذلك خلال استضافة غرفة الشرقية أمس، اللقاء التعريفي لمؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب في البحرين تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، تحت شعار "الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة: الريادة والابتكار في الاقتصاد الرقمي".

وأشاروا إلى أن التحديات، التي تواجه المستثمرين ورواد الأعمال في القطاع تتلاشى تدريجيا؛ موضحين أن المؤتمر بداية لانطلاق فكرة جديدة للأسواق الخليجية؛ الذي سيوجد فرصا وظيفية كبيرة في دول مجلس التعاون.

وذكروا أن لدى المنطقة بيئة لم تكن في الماضي من ناحية التمويل، في وقت تتوافر فيه طاقات شبابية لديها طموح وتطلعات في القطاع التقني والرقمي.

وأفادوا بأن الثورة الصناعية الرابعة مفتوحة على العالم في الخليج، حيث يوجد ترابط وتسهيل للتجارة والتبادل والتكامل على المستوى العالمي.

ويقام مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب بتنظيم ودعم من غرفة تجارة وصناعة البحرين واتحاد الغرف العربية وجامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في البحرين.

وستكون هذه الدورة بمنزلة منصة تجمع تحت مظلتها أهم الجهات في قطاع الاستثمار والاقتصاد العربي للتعاون على النهوض بواقع الثورة الصناعية الرابعة والابتكار الرقمي في الدول العربية.

وقال محمد الكوهجي، نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين "تجسد البحرين نموذجا يحتذى به للدولة الداعمة للأعمال، إذ توفر مناطق حرة دون أي قيود، وتسمح بالملكية الأجنبية الكاملة في مختلف الأنشطة والمجالات، فضلا عن انخفاض التكاليف التشغيلية، كما أنها من أول الدول في المنطقة تستغني عن الاعتماد الاقتصادي بشكل مطلق على النفط، لتصبح اليوم الاقتصاد الأكثر تنوعا واستدامة، ومركزا ماليا رائدا في المنطقة".

وأضاف "يشهد عالمنا، في ظل الثورة الصناعية الرابعة، تغيرات جذرية تلامس مختلف المجالات والمفاهيم الاجتماعية والاقتصادية، وتتخطى نطاق التطورات التكنولوجية المتسارعة".

وذكر أن هذا الواقع الجديد يمثل فرصة لدعم ومساعدة مختلف الأطراف المعنية، من القادة وصناع القرار والسكان من مختلف الشرائح والدول، على الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في بناء مستقبل يعود بالنفع على كل البشر دون استثناء، ويتمحور حول الإنسان قبل كل شيء، لذلك يقتضي اغتنام هذه الفرصة التحلي برؤية استشرافية لا تقف عند الجوانب التكنولوجية، وإنما تهدف أيضا إلى تمكين أكبر عدد ممكن من الناس كي يكونوا أصحاب تأثير إيجابي في محيطهم، من مستوى العائلة حتى مستوى الشركات والمجتمعات بأسرها.

واختتم الكوهجي قائلا "لهذه الأسباب سيتمحور تركيز الدورة الـ18 من مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب حول تأثير الثورة الصناعية الرابعة على العالم العربي. وسيكون من دواعي سرور غرفة تجارة وصناعة البحرين أن تدعو جميع المهتمين من المنطقة والعالم إلى استكشاف ومناقشة الفرص والتحديات لتحديد أفضل السبل الممكنة للاستفادة من الواقع الجديد في بناء غد أفضل".

وإلى جانب الهدف الرئيس المتمثل في إتاحة حوافز تدعم الاستثمار في ريادة الأعمال والابتكار والثورة الرقمية على مستوى العالم العربي، سيسلط المؤتمر في دورته الـ18 الضوء على ما يرافق الثورة الصناعية الرابعة من فرص وتحديات في القطاعين العام والخاص، مع التركيز على أهمية مواكبة الواقع الجديد وأبرز الابتكارات والتطورات العالمية، التي تحدث نقلات نوعية في مختلف القطاعات والمجالات.

ومن المتوقع أن يستقطب المؤتمر الأول من نوعه في المنطقة 1500 مشارك من شتى أنحاء العالم بينهم نخبة من الخبراء، كصناع القرار السياسي والجهات التنظيمية ورواد الأعمال والمستثمرين ولفيف من الشخصيات المؤثرة العالمية وغيرهم من الخبراء في المجال.

