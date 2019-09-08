الراجحي: رخصت الوزارة لأكثر من 300 جمعية هذا العام.. ورفعت النسبة التنموية إلى 42%

أكد أحمد الراجحي وزير العمل والتنمية الاجتماعية، ضرورة رفع المستوى المؤسسي والإداري للمنظمات غير الربحية، كونها كيانات مجتمعية معتبرة، وذلك خلال لقائه اليوم بقيادات القطاع غير الربحي في منطقة عسير، الذي عقد في مقر دار التربية الاجتماعية للبنين في أبها.

وشدد الوزيرعلى ضرورة التخصص الدقيق في أعمال منظمات القطاع غير الربحي، وتكريس الجهود في مجال موحد لضمان تحقيق الرسالة ورؤية المنظمة، مشيرا إلى ترخيص الوزارة لأكثر من 300 جمعية منذ بداية العام الميلادي الحالي، ورفع النسبة التنموية من 14% إلى 42%، وإنشاء وحدات إشرافية في الجهات الحكومية المشرفة، وربط الجزء الأكبر منها بتلك الجهات، مفيدا أن بقية الجهات ستربط خلال الأشهر القليله المقبلة.

وأوضح الراجحي أنه أطلقت خدمات إلكترونية جديدة مثل خدمات المنح، كما سيُطلق برنامج التدريب المحاسبي لتطوير المحاسبين في المنظمات غير الربحية خلال هذا الأسبوع، مضيفا أنه فُعّل إمكان التعاقد بين الجهات الحكومية والجهات غير الربحية من خلال نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد.

وأكد وضع معايير حديثة للدعم المالي المقدم من الوزارة، لافتا إلى أن الاستدامة من أولى الأوليات للدعم.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت في رمضان الماضي برنامجي "دائم" و"ساهم"، لدعم وتمويل الجمعيات الأهلية واللجان والجمعيات التعاونية، كما اعتُمدت مجالس للجمعيات الأهلية في المناطق، ويجري العمل حاليا على تأسيس مجالس للجمعيات القطاعية.

وأعلن الراحجي البدء بزيارات الحوكمة التي طبقت بمعايير حديثة وعلى أعلى كفاءة، ما يوضح فرص التطوير في منظمات المجتمع وإطلاق البوابة الوطنية للتبرع، واعتماد استراتيجية المسؤولية الاجتماعية.

والتقى الوزير خلال اللقاء عددا من الأيتام واليتيمات الذين ترعى الوزارة شؤونهم وتشرف عليهم، واستمع لمتطلباتهم واحتياجاتهم، مشيدا بإنجازاتهم ونجاحاتهم العلمية والعملية.