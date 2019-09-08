اليونان تعتزم سداد جزء من قرض صندوق النقد مبكرا لتحسين تصنيفها الائتماني

تعتزم اليونان أن تطلب هذا الأسبوع السماح لها بأن تسدد بشكل مبكر جزء من قرض صندوق النقد الدولي.

ونقلت وكالة أنباء بلومبيرج عن رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس قوله في مؤتمر صحفي في تسالونيكي ثاني أكبر مدينة يونانية في الشمال، إن وزير المالية كريستوس ستيكوراس سيتقدم بالطلب إلى مجموعة وزراء مالية منطقة اليورو "مجموعة اليورو" يوم الجمعة المقبل.

وقال ميتسوتاكيس إن "هدفنا هو أن تعود اليونان إلى درجة التصنيف الاستثماري قريبا"، مضيفا أن "اليونان ستكون مفاجأة سارة لمنطقة اليورو في السنوات الثلاث المقبلة".

