أمام خادم الحرمين .. وزير الطاقة يؤدي القسم

تشرف بأداء القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، البارحة في قصر السلام في جدة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، عقب صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للطاقة، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. أقسم بالله العظيم أن أكون مخلصا لديني، ثم لمليكي وبلادي، وألا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن أحافظ على مصالحها وأنظمتها، وأن أؤدي أعمالي بالصدق والأمانة والإخلاص".

ثم تشرف بالسلام على خادم الحرمين الشريفين، واستمع إلى توجيهاته.

حضر أداء القسم، الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع. كما حضره، الأمير تركي بن محمد بن فهد وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير عبدالله بن بندر وزير الحرس الوطني، وفهد العيسى رئيس الديوان الملكي.

من جانبه، رفع الأمير عبدالعزيز بن سلمان الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بمناسبة صدور الأمر الملكي بتعيينه وزيرا للطاقة.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في تصريح بهذه المناسبة، أهمية قطاع الطاقة ضمن "رؤية المملكة 2030"، ودعم اقتصاد المملكة في شتى المجالات، كما أكد التزام المملكة بالعمل مع المنتجين الآخرين داخل "أوبك" وخارجها، لاستقرار وتوازن الأسواق العالمية للبترول.