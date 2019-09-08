وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل عضوين بمجلس الشيوخ الأمريكي

استقبل وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، في مكتبه بفرع الوزارة في محافظة جدة اليوم، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور تود يونج، وعضو لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور أنجس كينج.



وتم خلال اللقاء استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، إضافة لبحث مستجدات القضايا الإقليمية والدولية، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

