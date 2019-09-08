استقالة وزيرة العمل تسدد ضربة قوية لجونسون .. وسيناريو "الخروج دون اتفاق" الأقرب

يصر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مواقفه، على الرغم من إعلان آمبر رود وزيرة العمل والمتقاعدين اليوم استقالتها من الحكومة الغارقة في أزمة سياسية.

ووفقا لـ"الفرنسية"، قالت آمبر رود وزيرة العمل، في بيان، "لا يمكنني أن أبقى بينما يتم استبعاد محافظين جيدين ومخلصين ومعتدلين"، في إشارة منها إلى قرار جونسون بإقالة 21 نائبا متمردا من الحزب المحافظ صوتوا مع المعارضة لمصلحة مشروع قانون إرجاء "بريكست" في مجلس العموم.

وغادرت آمبر "56 عاما" الحكومة التي كانت تعد من دعاماتها، وأيضا حزب المحافظين، منتقدة استراتيجية جونسون في رسالة نشرتها عبر "تويتر".

ورأت الوزيرة المستقيلة التي كانت صوتت للبقاء ضمن الاتحاد الأوروبي في استفتاء 2016، أن "الهدف الأساسي" للحكومة لم يعد التوصل إلى اتفاق خروج مع الاتحاد الأوروبي.

وأضافت آمبر، أن "الحكومة تخصص كثيرا من الطاقة للاستعداد لسيناريو الخروج دون اتفاق، ولم أر الكثافة ذاتها في مباحثاتنا مع الاتحاد الأوروبي".

وعينت الحكومة البريطانية اليوم، النائبة تيريز كوفي في منصب وزيرة العمل والتقاعد، وتشكل هذه الاستقالة ضربة قوية أخرى لرئيس الحكومة الذي لم يعد يملك أغلبية في البرلمان، وعطل استراتيجيته بشأن "بريكست".

وتبنى النواب ثم أعضاء مجلس اللوردات مشروع قانون يجبره على تأجيل موعد "بريكست"، المقرر في 31 تشرين الأول (أكتوبر)، ثلاثة أشهر إذا لم يتوصل إلى اتفاق طلاق مع الاتحاد الأوروبي بحلول 19 تشرين الأول (أكتوبر)، أي غداة القمة الأوروبية المقبلة.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة الملكة أليزابيث الثانية اليوم، ليصبح قانونا نافذا، لكن يبدو أن جونسون لم يتزحزح قيد أنملة عن مواقفه ويرفض بحزم تمديد بقاء بريطانيا في الاتحاد.

وكتب جونسون في صحيفة "صنداي إكسبريس"، "أرفض قبول هذا التأجيل غير المفيد من زعيم المعارضة العمالية جيريمي كوربين".

وصرح دومينيك راب، وزير الخارجية، من جهته، أن "الأسبوع كان صعبا، لكن في الواقع رئيس الوزراء متمسك بما قاله"، ويحتاج تأجيل جديد لـ"بريكست" الذي كان في الأصل مقررا في 29 آذار (مارس) 2019 وأجل مرتين، إلى موافقة بالإجماع من باقي دول الاتحاد الأوروبي الـ27.

وفي تصريح لصحيفتي "ميل أون صنداي" و"صنداي إكسبرس"، اتهم جونسون "مجموعة النواب بقيادة جيريمي كوربين زعيم حزب العمال، أبرز أحزاب المعارضة، بالسعي إلى تعطيل بريكست وإجبار البلاد على القبول بمزيد من التسويف والتأخير".

وينوي جونسون أن يمنح المعارضة اليوم "فرصة أخيرة للتصويت على انتخابات مبكرة، لكن إذا فشل في تمرير مقترحه، فإن الحكومة ستستمر ببساطة".

وبحسب "صنداي تايمز"، فإن جونسون مستعد لنقل المعركة إلى المحكمة العليا لتحدد ما إذا كان بإمكانه أن يتجاهل القانون الذي يفرض عليه تأجيل "بريكست".

وأفاد مصدر في مقر رئاسة الحكومة البريطانية للصحيفة، "إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 18 أكتوبر، فسنخرب التأجيل"، بينما ذكر مصدر آخر للصحيفة أن جونسون مستعد لتجاوز كل عقبة في طريقه "بلا هوادة".

وأكد راب، "لن يتجاوز القانون.. ما سنفعله مع هذا القانون هو التحقق بدقة مما يطلبه أو لا يطلبه".

من جهته، أوضح ساجد جاويد، وزير المالية، أن رئيس الوزراء لا ينوي "قطعا" طلب مهلة إضافية خلال المجلس الأوروبي في 17 و18 تشرين الأول (أكتوبر).

وحاولت الحكومة أن تمرر في البرلمان مقترحها تنظيم انتخابات مبكرة، لكن البرلمان رفض، ولا يبدو أن المحاولة الثانية سيكون مصيرها مغايرا. وتعتقد سيان بيري، القيادية في حزب الخضر، أن أحزاب المعارضة "موحدة تماما"، في رفضها تبني اقتراح بتنظيم انتخابات مبكرة حتى استبعاد مخاطر "بريكست" دون اتفاق مع بروكسل.

وتجري المعارضة مشاورات بشأن عواقب تجاوز جونسون هذا الرفض. وبحسب محامين من الدرجة الأولى، فإن جونسون سيعرض نفسه لسلسة من العقوبات.

ويؤكد فيليب ساندس، أحد هؤلاء المحامين، أن "جونسون قد يجد نفسه في السجن إذا لم يحترم إرادة البرلمان.. وسيرضخ للقانون أو يستقيل".

من جهتها، صرحت جو سوينسون، رئيسة حزب الديمقراطيين الأحرار، "في وقت تتفكك فيه الحكومة، باتت ضرورة وقف بريكست واضحة تماما.. يجب أن ننظم تصويتا شعبيا مع خيار البقاء" في الاتحاد الأوروبي. واستقبل الحزب ثلاثة نواب جدد هذا الأسبوع بينهم فيليب لي الذي كان غادر حزب المحافظين.