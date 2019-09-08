خادم الحرمين يبحث تعزيز التعاون المشترك مع رئيس كوت ديفوار "الحسن واتارا"

عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة اليوم، جلسة مباحثات رسمية مع الرئيس الحسن واتارا رئيس جمهورية كوت ديفوار.

وتم خلال المباحثات استعراض سبل تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، وبخاصة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

كما تم بحث مختلف الجهود الهادفة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

حضر المباحثات، الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، و الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، ومعالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، ومعالي مساعد السكرتير الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأستاذ تميم بن عبدالعزيز السالم، ومعالي وزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان الوزير المرافق، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوت ديفوار عبدالله بن حمد السبيعي.

كما حضرها من الجانب الكوت ديفواري، معالي الوزير الدولة وزير الدفاع حمد باكايوكو، ومعالي وزير الشئون الخارجية مارسيل أمون تانوه، ومعالي وزير التكامل الأفريقي وشؤون الإفواريين في الخارج علي كوليبالي، ومعالي وزيرة التخطيط والتنمية نيالي كابا، ومعالي وزير البترول والطاقة والطاقات المتجددة عبدالرحمن سيسي.