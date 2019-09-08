الأسهم السعودية تغلق على تراجع طفيف .. والسيولة عند أدنى مستوى في 3 أسابيع

أغلقت الأسهم السعودية خلال جلسة اليوم على تراجع طفيف، متأثرة بتباين أداء الأسهم القيادية خاصة القطاع المصرفي ورغم تراجع المؤشر العام إلا أنه حافظ على الإغلاق أعلى من مستوى 8 الآف نقطة.

وتراجع السوق نحو 3 نقاط أو ما يعادل 0.05 في المائة، حيث أغلق السوق عند مستوى 8050 نقطة.

وبلغت قيم التداول خلال جلسة اليوم نحو 2.16 مليار ريال وهي أدنى سيولة في نحو 3 أسابيع، حيث تمت التداولات عبر تداول 110.9 مليون سهم من خلال تنفيذ نحو 91.6 ألف صفقة.

وتصدرت أسهم شركة الأهلية للتأمين المكاسب و بنحو 6.9 في المائة، تلاها أسهم شركة باتك بارتفاع 6.8 في المائة، وأتى ثالثا أسهم شركة أسمنت نجران بمكاسب بلغت 5.6 في المائة، حيث حقق السهم أعلى مستوى خلال العام.

فيما تصدرت التراجعات أسهم شركة اميانتيت بانخفاض 9.9 في المائة، تلاه أسهم بنك ساب بنحو 2.4 في المائة ، فيما أتى ثالثا من حيث التراجع أسهم بنك سامبا الذي تراجع بنحو 2.4 في المائة، في المقابل ارتفعت أسهم 112 شركة مدرجة فيما تراجعت أسهم 67 شركة.

و تركزت التداولات على أسهم مصرف الراجحي بنحو 273.7 مليون ريال وكذلك شهد سهم مصرف الإنماء على نحو 152 مليون ريال، وأتى ثالثا أسهم شركة سابك بنحو 143.6 مليون ريال.