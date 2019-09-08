7 خطوات بسيطة تساعد على النوم بعد الاستيقاظ المفاجئ

يشكل الاستيقاظ المفاجئ أمرا مقلقا ومزعجا عند عدد من الأشخاص، حيث يجدون صعوبة في العودة إلى النوم مرة أخرى.

ووفق ما ذكر موقع "ويب طب"، فإن الاستيقاظ المفاجئ غالبا ما يحدث بسبب حلم مزعج أو وجود مصادر إزعاج أو الرغبة في دخول الحمام.

واقترح المصدر عددا من الخطوات البسيطة، التي تساعد على العودة إلى النوم مرة أخرى:

1- التنفس من الأنف: هذه الخطوة تساعد الجسم على الاسترخاء والهدوء، وينصح بفعل ذلك ببطء وتجنب التنفس من الفم.

2- التأمل: ممارسة التأمل يسهل النوم ليلا، حيث أنه يبطئ موجات العقل ويقلل من الشعور بالتوتر والقلق.

3- البقاء في الفراش: في حال استيقظ المرء بشكل مفاجئ ثم غادر فراشه، فإن ذلك سيسبب الشعور بالحيوية والطاقة، وبالتالي سيصعب مهمة النوم مرة أخرى.

4- تجنب الهاتف: الحرص على الابتعاد عن أي مصادر تسبب اليقظة، مثل الهاتف أو التلفاز. كما ينصح بإبقاء ضوء المصباح خافتا أو مطفئا كما هو.

5- التفكير في الحلم: إذا كان سبب الاستيقاظ هو كابوس مزعج، فلا يجب التفكير فيه. ويفضل الالتزام بالهدوء ومحاولة إراحة بالك من التفكير في تفاصيله.

6- عدم تناول الطعام: حتى وإن كنت تشعر بالجوع، لا يفضل تناول الطعام، لأنه سيصعب مهمة النوم مجددا.

7- تجنب التوتر: الحرص قدر الإمكان على عدم التوتر بسبب التفكير الزائد في ضرورة العودة إلى النوم وصعوبة الاستيقاظ صباحا. كما يفضل عدم رؤية الساعة لأنها تعتبر مصدر توتر أيضا.