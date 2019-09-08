"برنامج الأغذية": ظروف الحياة "تتدهور سريعا" في الباهاما بعد الإعصار

قال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة اليوم السبت إن آلاف المشردين يعيشون في ظروف "تتدهور سريعا" في أسوأ المناطق المتضررة بجزر الباهاما وذلك بعد ستة أيام من وصول الإعصار دوريان.

جاء التحذير بعدما هرعت منظمات الإغاثة لتقديم المساعدة وعقب إعلان المسؤولين أن عدد القتلى البالغ 43 شخصا سيزيد على الأرجح بعد اتضاح عدد المفقودين بين السكان البالغ عددهم 400 ألف نسمة.

وقال البرنامج إن نحو 90 في المئة من المنازل والأبنية والبنية التحتية في مارش هاربر التي ضربها الإعصار على مدار يومين كاملين تقريبا قد تضررت.

وأشارت تقديرات البرنامج إلى أن نحو 70 ألف شخص يحتاجون للغذاء والمأوى، وقدرت محطات تلفزيونية خاصة حجم الممتلكات المدمرة أو المتضررة المؤمن عليها بنحو ثلاثة مليارات دولار.

وذكرت صحيفة ميامي هيرالد ووسائل إعلام أخرى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلبت دعما جويا ولوجيستيا من وزارة الدفاع أمس لدعم جهود الإغاثة في الباهاما.

وكانت قوات خفر السواحل الأمريكية وغيرها من الوكالات قد وفرت الدعم بالفعل، فيما وصل قائد القيادة الشمالية الأمريكية الجنرال تيرانس أوشونيسي أمس الجمعة إلى ناسو لتقييم الاحتياجات.

وقال للصحفيين "سنواصل الدعم والتعاون مع حكومة الباهاما".

واجتاح دوريان، وهو أقوى إعصار تشهده الباهاما على الإطلاق، جزر أباكو والباهاما الكبرى الأسبوع الماضي وسوّى أحياء بأكملها بالأرض وغمر أخرى بالمياه مما تسبب في سقوط ما وصفته مسؤولة في القطاع الطبي بأنه عدد "صادم" من القتلى.

كما دمر الإعصار أنحاء في جزر أوتر بانكس بولاية نورث كارولاينا أمس ثم توجه شمالا بامتداد ساحل الأطلسي الأمريكي اليوم السبت.

وقال المركز الوطني للأعاصير ومقره ميامي إن الإعصار وصل صباح اليوم السبت، مصحوبا برياح تصل قوتها إلى عاصفة مدارية، إلى جنوب شرق ولاية ماساتشوستس وجزيرتي نانتوكيت ومارثاس فينيارد التابعتين لها.

وأضاف المركز أن العاصفة كانت على بعد نحو 260 كيلومترا جنوب شرقي نانتوكيت ونحو 500 كيلومتر جنوب غربي إقليم نوفاسكوشيا الكندي في ساعة مبكرة من صباح اليوم.

وذكر أن من المتوقع أن يصل إلى نوفاسكوشيا مساء اليوم السبت محملا برياح تصل سرعتها إلى 150 كيلومترا في الساعة.

وقالت كارولين بورنت-جاراواي رئيسة الفريق الطبي في مستشفى الأميرة مارجريت في العاصمة ناسو إن عدد القتلى سيكون "صادما" وإن الأمر سيتطلب شاحنتي تبريد عملاقتين لحفظ الجثث المتوقع العثور عليها. وأضافت "طلبنا الكثير من أكياس الجثث".

وقال الصليب الأحمر الأمريكي إنه خصص بصورة مبدئية مليوني دولار للمساعدة في مواجهة آثار الإعصار في الباهاما من خلال توفير الأغذية والمياه ومراكز الإيواء وغيرها من مستلزمات الحياة.

وقال شاهد من رويترز إن غالبية المنازل قرب منطقة (ذا ماد) التجارية بمدينة مارش هاربور سويت بالأرض وإنه رأى جثة رجل ملقاة قرب شارع رئيسي وجيف كلاب نافقة طافية على المياه. وأضاف الشاهد أنه بينما كان بعض السكان يغادرون المنطقة ومعهم ما خف وزنه من ممتلكاتهم أصر البعض على البقاء.

وكتبت السفارة الأمريكية في ناسو على تويتر أن خفر السواحل الأمريكي أنقذ 295 شخصا منذ وصول الإعصار.

ويرجح مسؤولون ارتفاع عدد القتلى بشدة والعثور على مزيد من الجثث وسط الأنقاض والركام ومياه الفيضانات التي خلفها الإعصار.