ترمب يلغي مفاوضات السلام مع طالبان بعد اعترافهم بشن هجوم كابل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب يوم إنه ألغى مفاوضات السلام مع زعماء حركة طالبان بعد إعلان الحركة مسؤوليتها عن هجوم في كابول أسفر عن قتل جندي أمريكي و11 شخصا آخرين.

وأضاف ترمب على تويتر" إذا لم يكن باستطاعتهم الاتفاق على وقف لإطلاق النار خلال محادثات السلام تلك المهمة جدا بل ويقتلون 12 شخصا بريئا فحينئذ ربما ليس لديهم القوة للتفاوض على اتفاق مجد بأي حال". وقال إنه لا يعتزم لقاء زعماء طالبان يوم الأحد.