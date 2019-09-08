أبانمي: عقود النصر يبرمها البريكي .. وموقفنا ليس ضعيفا

يرى عبدالله أبانمي رئيس نادي الفيحاء، أن موقف ناديه فيما يتعلق بقضية اللاعب عبدالله آل سالم ضد النصر ليس ضعيفا كرأي البعض وأنه سليم قانونيا، ومن حقه المطالبة بقيمة انتقاله، وقال "أحمد البريكي المدير التنفيذي السابق للنصر هو من كان يبرم العقود، لذلك من حقنا أن نتشبث بموقفنا ونطالب بها كاملة إلى حين صدور القرار الرسمي بذلك".

وكان المحامي تركي العمري، قد أكد لـ"الاقتصادية" أن خطاب النصر، الذي يبدي فيه تمسكه بالأولوية في انتقال اللاعب صادر من أحمد البريكي، فهو مجرد إشعار لا يكفي وحده لعملية الانتقال، بل هناك إجراء وشرط آخر وهو دفع رسوم الانتقال، وهذا ما لم يحدث.

وأضاف أبانمي "تم رفع خطاب إلى إدارة تراخيص الأندية لرابطة دوري المحترفين السعودي، لسداد النصر ثلاثة ملايين ريال قيمة انتقال آل سالم إلى النصر، مستندين بخطاب تفعيل العقد الذي أرسله البريكي حينها".

وتابع "القضية منظورة في الوقت الراهن ولم يصدر فيها حكم، وبالتالي هي لن تؤثر في موقف النصر في نيل الرخصة الآسيوية من عدمها هذا الموسم، ولكن قد تؤثر في الموسم المقبل على حسب نوع الحكم والتنفيذ، وهدفنا حفظ حقوقنا وتثبيت المبلغ، كما نسعى إلى الاتفاق مع النصر على حل يرضي جميع الأطراف"، مشيرا إلى أن اللاعب ليس ضمن خيارات المدرب البرتغالي خورخي سيماو لأنه يكتفي بالمجموعة الحالية.

وعن إصابة اللاعب حمد آل جهيم خلال نزال الشباب 1/1 الودي أمس الأول، وخروجه من الملعب إلى المستشفى قال "آل جهيم خضع لفحوص طبية بينت أن الإصابة عبارة عن كدمة في الساق".

وحول تجربة الفريق الموسم الماضي بعد أن صارع على الهبوط، قال "لن نهبط، وسنقاتل كما سنعمل بشكل جماعي واحترافي لتحقيق أفضل النتائج".