رئيس «تنفيذي» أحد: إن صعدنا .. سنمدد لعنبر

برّأ سعود الحربي، الرئيس التنفيذي لنادي أحد، إدارته من التقصير في ملف مدربي فريقه، مشيرا إلى أن فشل الثنائي الصربي نيناد ساكيتش، والتونسي طارق جرايا، لا يعني الخطأ في اختيارهما، لأن التوقيع معهما فرضته سيرتهما الذاتية المتميزة، إلا أنهما لم ينجحا مع المجموعة، ما أسهم في التخلص منهما مبكرا، وقال "ساكيتش، سبق له العمل مساعدا في ناد بقيمة ميلان الإيطالي، وكذلك سمبدوريا، فيما حظي جرايا بتجارب قوية في المنطقة العربية، إلا أنهما أخفقا مع أحد، وهنا يحدث التوفيق وعدم التوفيق".

واستهلك أحد، ثلاثة مدربين خلال 50 يوما، بعد أن تعاقد مع ساكيتش، الذي أقيل بعد ثلاثة أسابيع قبل انطلاقة الدوري، ليعوضه جرايا، الذي لحق به بعد 19 يوما، قبل أن يستقر على الوطني يوسف عنبر، علما بأن للفريق نقطتين بعد التعادل مع الثقبة بلا أهداف، والخسارة من الأنصار 1 / 3، ثم التعادل مع جدة 1/1. وتابع الحربي لـ "الاقتصادية": هدفنا العودة إلى دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، هذا الطموح يحتاج إلى كثير من التعب والاجتهاد، البقاء في الدرجة الأولى ليس أمنية لنا، وبالتالي كان لا بد من التغيير، فالنتائج ليست جيدة، اتفقنا مع جرايا، على فض التعاقد بالتراضي".

وعن التعاقد مع عنبر، قال "عقده يعد من بين الأعلى في الدرجة الأولى، نثق بقدراته، سيحظى بالتمديد لموسم آخر حال العودة إلى دوري الأضواء، اخترناه بعد أن علمنا أنه ليس مرتبطا باتحاد القدم السعودي"، مشددا على أن خسارة الديربي أمام الأنصار 1 / 3، في الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للدرجة الأولى، لم يكن سببا مباشرا في التغيير، بل نتاجا لتراكم النتائج.

وقال "اجتمعنا باللاعبين، قلنا لهم إن الإدارة وفرت لهم كل شيء، نحن في زمن الاحتراف، عليهم تحمل مسؤولياتهم، في انتظار التصحيح".