الاتفاق .. 4 رعاة جدد

وقع نادي الاتفاق، مع أربعة من الرعاة هم: تطبيق المطار راع رئيس للنادي، إضافة إلى دوز كافيه، كملنا، وطوارئيات للعناية الطبية شريكا طبيا، بحضور خالد الدبل، رئيس النادي وأعضاء إدارته، حيث سينضم الرعاة الجدد إلى راعيين آخرين هما: جمعية إيثار الخيرية (الشريك المجتمعي)، وإنو سوفت (الراع التقني).

وقال الدبل "حرصنا على التوقيع مع الجهات الواعدة لتكون أنموذجا للشراكات الرياضية الاستراتيجية الناجحة، نثق بقدراتها وإمكاناتها لتحقيق التميز والسبق، وأن تحمل علامة بارزة واعدة يليق بها أن تجاور شعار نادي الاتفاق".

وأشاد بجهود لجنة الرعايات في النادي بقيادة معاذ العوهلي، الرئيس التنفيذي، وقال "نجحنا في استقطاب ستة من الرعاة المميزين، من بين عشرات العروض المقدمة لنا، جميع هذه المشاريع سعودية، تأسست بأيد وطنية مخلصة، تواكب العزائم، الطموحات، والآمال في تحقيق رؤية 2030".