رينارد: لاعبو مونديال بولندا مغيبون

طلب الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم حلا عاجلا لمسألة تغيب لاعبي الأخضر الشاب الذين شاركوا في مونديال كأس العالم للشباب في بولندا، وعدم مشاركتهم مع أنديتهم في المباريات الرسمية وبقاء معظمهم في دكة البدلاء أو خارج قائمة 18 لاعبا. وعكف رينارد على مشاهدة مباريات الأخضر الشاب في مونديال بولندا فور الاتفاق معه من قبل اتحاد القدم السعودي، إلا أنه عندما حضر إلى السعودية وبدأ في متابعة مباريات دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، لم يشهد مشاركة فاعلة للاعبين الشباب مع أنديتهم رغم تميز مستوياتهم.

وكان رينارد يهدف إلى تخفيض متوسط أعمار لاعبي الأخضر من خلال استكشاف أسماء جديدة، إضافة إلى الاعتماد على لاعبي الأخضر الشاب ولا سيما أنه يهدف إلى بناء منتخب شاب وقوي للمشاركة في مونديال كأس العالم 2022 في حال التأهل، أي بعد ثلاثة أعوام تقريبا.في سياق متصل، فضل رينارد عقد اجتماعه باللاعبين داخل غرفة الملابس وعرض خطته التكتيكية عبر "السبورة" بعيدا عن أعين الإعلام، ولا سيما أنها تمثل رسما على المناطق التي يرغب في التركيز عليها خلال المران. وبحسب اطلاع "الاقتصادية" على السبورة اتضح أن رينارد ركز كثيرا خلال شرحه للاعبين على منطقة الدفاع حيث بين الأخطاء التي وقع فيها اللاعبون في مباراة مالي 1/1 الودية إضافة إلى التكتيك الدفاعي المطلوب منهم أمام اليمن بعد غد في بداية مشوار الأخضر في التصفيات المزدوجة المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023.

من ناحية أخرى، قرر الاتحاد البحريني المستضيف لمباراة اليمن والسعودية، تطبيق النظام الدولي الخاص بإقامة المباريات على أرض محايدة الذي ينص على تقسيم مدرجات الملعب إلى ثلاثة أجزاء 40 في المائة للجمهور اليمني، ومثلها للسعودي على أن تكون الـ20 في المائة المتبقية لجماهير البلد المستضيف.

وحدد اتحاد القدم البحريني أسعار تذاكر المباراة حيث ستكون المدرجات على يمين ويسار المنصة بقيمة 20 ريالا، على أن تكون القيمة موحدة بمبلغ عشرة ريالات لباقي المقاعد.