آل سالم .. قد يسجل بـ «الاستثناء»

أوضحت المصادر أن عبدالله آل سالم لاعب، فريق النصر لكرة القدم السابق، سيحظى باستثناء لتسجيله للنادي الذي يرغب في التعاقد معه خارج فترة التسجيل، التي انتهت في الـ 31 من (أغسطس) آب الماضي، بعد أن أبدى الفتح رغبة في قيده.

وتأتي الخطوة بعد الشكوى، التي تقدم بها آل سالم وناديه الأصلي الفيحاء لدى غرفة فض المنازعات في اتحاد القدم السعودي ضد النصر، حيث تقف لجنة الاحتراف في صف اللاعب وفق لوائح "فيفا"، التي تهتم بعدم إلحاق الضرر باللاعبين، كما في نص المادة الـ 29 "لا يجوز تسجيل اللاعبين في الدوري الممتاز، الأولى، والثانية إلا خلال فترتي التسجيل المعتمدة، باستثناء من انتهى عقده قبلهما فيمكنه التسجيل بعد إغلاقهما مع مراعاة البطولات والمسابقات، وحال إنهاء التعاقد بين اللاعب والنادي، بسبب مشروع فإن للجنة اتخاذ الإجراءات المؤقتة في حدود صلاحياتها، لتفادي انتهاك العقود، وحفاظا على حقوق الأطراف".

وانتقل آل سالم إلى النصر بنظام الإعارة قادما من الفيحاء مع أحقية شراء عقده "مقابل ثلاثة ملايين ريال عند الإعارة، ومثلها عند تفعيل بند الشراء"، وفي نهايته أشعر أحمد البريكي المدير التنفيذي للنصر حينها لتفعيل هذا البند، قبل أن يتراجع النصراويون وأوقفوا عملية الانتقال، ما دعا الفيحاء واللاعب لتقديم شكوى ضدهم بعدم التزامهم بالعقد المبرم.