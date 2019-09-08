الأهلي.. «المدرج المجاني» يرحب بليما

كسب قريق الأهلي كرة القدم نظيره ضمك 2/ 1، وديا أمس على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل، في مقر النادي، في إطار تحضيرات الفريقين لمواجهتيهما أمام الوحدة والاتحاد في الجولة الثالثة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وسجل هدفي الأهلي كل من مصطفى بصاص (40)، جانيني تفاريس (70).

ومنح برانكو إيفانكوفيتش مدرب الأهلي اللاعب بصاص لأول مرة بعد غيبة طويلة من جراء الزيادة التي كانت واضحة في وزنه قبل أن يخضع لبرنامج خاص، كما دفع أيضا بالبرازيلي لوكاس ليما، وبدوره حظي باستقبال من الجماهير قبل انطلاق المباراة. وكانت إدارة الأهلي قد فتحت مدرجات الملعب للجماهير مجانا، كما خصصت مدرجات خاصة للعائلات.