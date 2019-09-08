تراولي: لا أريد العربي

لم تتوصل إدارة نادي الشباب إلى حل ينهي التعاقد مع المهاجم الجامبي أبوبكر تراولي؛ بعد أن فشل في إقناع المدرب الأرجنتيني جورجي ألميرون؛ من خلال التقييم الفني الذي شهده معسكر "الليث الأبيض" في ألمانيا ليقتصر دوره مع البرازيلي صوماليا؛ على المشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وانضم تراولي؛ إلى الشباب، قادما من نادي في بي ألانسين الدنماركي، لثلاثة مواسم ونصف، خلال فترة الإنتقالات الشتوية، في صفقة وصلت قيمتها إلى ما يقارب 60 مليون ريال، إلا أنه لم يقدم المردود المنتظر.

وتشير المصادر إلى أن تراولي؛ رفض الحلول التي وضعتها الإدارة على طاولته، ومن ضمنها الإعارة إلى نادي العربي الكويتي، مصرا على البقاء حتى نهاية عقده. من جهته، بيّن لـ "الاقتصادية" خالد المعجل؛ مدير الفريق الأبيض، أن تراولي يعد لاعبا في الشباب، وسيستمر بعد إغلاق فترة الانتقالات الصيفية؛ ليواصل تدريباته مع فرصة المشاركة في كأس محمد السادس للأندية الأبطال. وتضم قائمة أجانب الشباب، حاليا سبعة لاعبين، هم: الحارس التونسي فاروق بن مصطفى، الجزائري جمال بلعمري، الروماني جامان، السنغالي ألفريد نداي، البرازيلي سيبا، الأرجنتيني جوانكا، والكولمبي أسبريلا.