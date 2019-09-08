الهلال يحول 5 ملايين يورو لفلامنجو

أكملت إدارة نادي الهلال، عملية تحويل خمسة ملايين يورو، لحساب نادي فلامنجو البرازيلي، عبارة عن الدفعة الأولى من قيمة عقد الكولومبي جوستافو كويلار، المنضم أخيرا إلى الأزرق بقيمة إجمالية تبلغ 7.5 مليون يورو، حيث سيظفر بـ 80 في المائة من عقد اللاعب، و20 في المائة خاصة بنادي ديبورتيفو كالي الكولومبي.

ميدانيا، لن يتمتع الفرنسي جوميز، البرازيلي كارلوس إدواردو، السوري عمر خربين، والإيطالي جوفينكو، بالإجازة التي فرضها المدرب الروماني رازفان لوشيسكو، لبقية اللاعبين لـ 24 ساعة، حيث سيواصلون تدريباتهم اليوم برفقة الكوري جان هيون سو، وكويلار.

وكان الرباعي ـ جوميز، جوفينكو، خربين، وإدواردو، قد التحقوا بتدريب الأمس بعد الإجازة التي استمتعوا بها لأربعة أيام عقب الفوز على الرائد 5/0، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وتدرب الهلال، أمس تحت قيادة لوشيسكو، وطاقمه المعاون، حيث ركز على رفع المعدل اللياقي والجوانب الخططية، إلى جانب مناورة فنية.

وسيستأنف الأزرق تدريباته الجماعية غدا تحضيرا لمواجهة الفيحاء، في الجولة الثالثة من الدوري في 14 من الشهر الجاري.