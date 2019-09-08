ترمب: بكين تدفع ثمن الحرب التجارية.. تواجه العام الأسوأ منذ عقود

يرى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أن بكين تدفع ثمن الحرب التجارية، ومضيفا أمس على تويتر أن "المحادثات تجري مع الصين، إنه أمر جيد للجميع، وأن الصين تتكبّد التعرفات"، مؤكدا أن "مليارات الدولارات تتدفق على الولايات المتحدة" بينما "تشهد الصين أسوأ عام منذ عقود".

وكانت واشنطن وبكين على وشك توقيع اتفاقية تجارية أوائل أيار(مايو) عندما توقفت المحادثات، وتراجعت الصين عن جميع التزاماتها، بحسب ما أعلنت الولايات المتحدة.

وتصاعد التوتر بعد ذلك مع بدء تطبيق رسوم جركية مشددة على دفعات، كانت آخرها في الأول من أيلول(سبتمبر).

وبحلول نهاية العام الحالي، يعتزم ترمب فرض رسوم مشددة على جميع الواردات من الصين تقريبا (نحو 540 مليار دولار بناءً على واردات العام 2018).

ويحذر خبراء الاقتصاد من أن الحرب التجارية تبطئ النمو العالمي. كما لفت صندوق النقد الدولي مؤخرا إلى انعكاساتها على الاقتصاد الصيني.

لكن لاري كادلو أشار إلى أن التوصل إلى اتفاق مع الصين قد يستغرق سنوات إذ أن الأهم هو تسوية المشكلات الجوهرية مثل الممارسات التجارية الصينية التي تعتبرها واشنطن غير نزيهة، مقيما مقارنة مع حقبة الحرب الباردة.

وأوضح لصحافيين: "الرهانات كبيرة إلى حد يتحتم علينا إنجاح المفاوضات. وإن استغرق الأمر عقدا، فليكن"، مضيفا أنه خلال الحرب الباردة "تطلب الأمر عقودا وعقودا للتوصل إلى ما كنا نريده مع الاتحاد السوفياتي سابقا.

من جهته، أكد لاري كادلو المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض أن المفاوضات التجارية بين الصين والولايات المتحدة تستأنف وسط اجواء هادئة رغم فرض رسوم جمركية مشددة جديدة في الآونة الأخيرة لكنه رفض التكهن بنتيجة المفاوضات المقبلة.

وبحسب "الفرنسية"، ذكر لاري كادلو لقناة "سي إن بي سي" أنه من المقرر عقد اجتماع بين المفاوضين الصينيين والأمريكيين في "مطلع تشرين الأول(أكتوبر): " في واشنطن معلقا "إنه تطوّر إيجابي".

وتابع: "لا يمكنني التكهن بنتائج هذه المحادثات الجديدة"، مستخلصا الدروس من جولات المفاوضة السابقة التي فشلت جميعها في التوصل إلى اتفاق، مضيفا "أقول فقط إنه أمر جيد أن يأتوا وأن تكون الاجواء أكثر هدوءًا".

وأوضح المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: "نشارك حاليا في محادثات في غاية الاهمية على جميع المستويات، من الزراعة والملكية الفكرية إلى نقل التكنولوجيا أو قرصنة الكمبيوتر أو الحواجز التجارية".