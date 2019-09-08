ماكرون: نحن بلا سيادة كافية .. نخسر نموذجنا الأوروبي أمام الصين وأمريكا

عبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمام رؤساء مجالس إدارات شركات ألمانية وفرنسية أمس، عن أمله في أن تطبق المفوضية الأوروبية "برنامج عمل سياديا" خلال الأشهر الـ 18 الأولى من ولايتها.

ونقلت "الفرنسية"، عن ماكرون في اللقاءات الفرنسية الألمانية في أيفيان-لي-بان (شرق) قوله إن "أوروبا لم تكن حتى الآن صاحبة سيادة واستراتيجية بدرجة كافية".

وأضاف حسب فقرات من كلمته نشرها الإليزيه "يمكن أن نشهد خسارة نموذجنا الأوروبي، أمام الصين والولايات المتحدة اللتين لا ينطبق نموذجاهما علينا".

وتابع الرئيس الفرنسي "في هذا الإطار نحتاج إلى تطوير سيادتنا في مجالات الدفاع والصناعة والتجارة والانتقال البيئي".

حضر اللقاء رؤساء مجالس إدارات مجموعات ألمانية بينها "دويتشه بنك" و"سيمنز"، وأخرى فرنسية منها "توتال" و"أورانج".

ورأى ماكرون أنه "مع المفوضية الجديدة لدينا 18 شهرا لنطبق أجندة سيادية"، وستتولى هذه المفوضية عملها في الأول من تشرين الثاني (أكتوبر) برئاسة الألمانية أورسولا فاد دير لاين.

من جهة أخرى، دعا ماكرون إلى "إصلاح كبير لمنظمة التجارة العالمية"، وحول الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة، أوضح ماكرون أن "الأمريكيين يطرحون السؤال الصحيح لكنهم يقدمون الجواب الخاطئ"، وأن "الجواب لا يمكن أن يكون الحرب التجارية".

ومن عواصم في نزاع مفتوح مع بروكسل دون أن تذهب إلى حد المطالبة بالخروج من الاتحاد كبريطانيا، إلى أحزاب معادية لأوروبا أو لليورو، لكنها مشاركة في الحكم، إلى معارضة أكثر راديكالية، تلقي قوى شعبوية وأخرى مشككة بأوروبا بثقلها في دول عدة بدءا طبعا بالمملكة المتحدة.

والتشكيك بأوروبا لا يدخل دائما في الانقسامات السياسية التقليدية. فبعض أحزاب اليمين المتطرف لا تشكك في الاتحاد الأوروبي بخلاف قسم من اليسار الراديكالي، الذي يريد الانفصال.