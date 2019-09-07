احتياط الصين من النقد الأجنبي يرتفع إلى 3.107 تريليون دولار

ارتفع حجم ما تستحوذ عليه الصين من عملات أجنبية بشكل طفيف في أغسطس.

وقفزت الاحتياطات إلى 3.107 تريليون دولار، مقارنة بـ 3.104 تريلون دولار في يوليو، حسبما أعلن بنك الشعب الصيني اليوم.

وجاءت هذه القراءة أعلى من المتوسط الذي توقعه خبراء اقتصاديون بقيمة 3.1 تريليون دولار، بحسب استطلاع وكالة بلومبيرج للأنباء.

كما ارتفعت احتياطات الذهب للشهر التاسع، وكان العرض والطلب على النقد الأجنبي في الصين متوازنا خلال أغسطس.