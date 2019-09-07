الإرباك السياسي يقرب الاقتصاد البريطاني من دائرة الركود .. والاسترليني الأكثر حساسية

يوم بعد آخر، وساعة بعد أخرى، يزداد الموقف البريطاني الداخلي تعقيدا وارتباكا بشأن عملية الخروج من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، فبعد أن صرح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بأنه "يفضل الموت في خندق" - على حد وصفه - بدلا من مطالبة الاتحاد الأوروبي مرة أخرى بتأجيل خروج بريطانيا منه، ها هي لندن تستأنف المفاوضات مع بروكسل، وبناء على طلب المملكة المتحدة بشأن الحلول المقترحة للتعامل مع تلك القضية المعقدة.

الأمر لم يقف عند حدود استئناف المفاوضات، ففي الوقت، الذي صرح فيه عدد من المسؤولين في الاتحاد الأوروبي عن قناعتهم بأن تلك المحادثات مضيعة للوقت، وما هي إلا ذريعة من قبل الحكومة البريطانية للادعاء بأنها بذلت كل ما في استطاعتها لإقناع الأوروبيين بعدالة مطالبها، استبق فريق المفاوضين البريطانيين تلك المحادثات ووصفها بالبناءة.

ويعتقد بعضهم أن التصريحات البريطانية تسعى دائما إلى طمأنة الأسواق والمستثمرين، بأن الاهتزازات، التي تحدث هنا أو هناك في الاقتصاد البريطاني، خاصة عندما يتعلق الأمر بقيمة الاسترليني اهتزازات مؤقتة، وبمجرد زوال تلك الغيمة والخروج من الاتحاد الأوروبي، واستعادة المملكة المتحدة سيطرتها على قوانينها، والابتعاد عن قوانين الاتحاد الأوروبي، فإن المشهد سيعود إلى سيرته الأولى، وسيستعيد الاسترليني قوته، وسيتحسن الوضع الاقتصادي مجددا.

وفي الحقيقية، فإن قيمة العملة البريطانية، ربما كانت الأكثر حساسية عند الحديث عن الخروج الأوروبي المرتقب، وبالنظر إلى تاريخ الاسترليني وعلاقته بالدولار، سنجد أنه لم يتم تداوله بانتظام تحت سعر 1.20 استرليني لكل دولار منذ عام 1985، إلا أنه تعرض لانهيار سريع في تشرين الأول (أكتوبر) 2016، إثر تصويت الناخب البريطاني لمصلحة الخروج من الاتحاد الأوروبي، حيث لامس 1.15 استرليني مقابل الدولار.

وحول الوضع الحالي والمستقبلي للعملة البريطانية، يقول لـ"الاقتصادية"، بايرون كارلوا المحلل المالي في بورصة لندن، إن "خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة سيبعث برسالة قوية للأسواق بأن حكومة جونسون متماسكة وتنفذ ما تتعهد به، وسيعزز ذلك نظرة المستثمرين والأسواق الدولية للعملة البريطانية".

ويضيف كارلوا أنه سيكون "للانتخابات العامة تأثير معاكس، وستؤدي إلى تراجع الاسترليني، لأنها ستكشف عن عمق الأزمة السياسية في البلاد والاضطراب الحادث في المجتمع، والتباين العنيف في المواقف الداخلية بشأن الخروج الأوروبي، فالعملات كقاعدة عامة لا تحبذ عدم اليقين، والانتخابات في غير موعدها تكشف ارتباك المجتمع والنخبة السياسة".

من هذا المنطلق، يعتقد بعض المضاربين أن الاسترليني سيواجه أجواء غير ملائمة خلال الفترة المقبلة، وأن الأداء العام له حتى وإن تحسن في بعض الأوقات، سيتصف بالضعف بصفة عامة، فمنذ عام 2016 انخفض الاسترليني أمام اليورو بنحو 10 في المائة، ونحو 20 في المائة أمام الدولار.

المشكلة الحقيقية، أن تراجع قيمة الاسترليني لم تعد قضية تهم نخبة من الاقتصاديين أو الخبراء في مجال العملات، بل باتت قضية شعبية تؤثر مباشرة في مستوى معيشة ورفاهية المواطن البريطاني.

وتوضح لـ"الاقتصادية"، جين وايت الباحثة في بنك "نات ويست" أن "أحد معايير الرفاهية ترتبط بعدد أيام العطلات، التي يقضيها المواطن البريطاني خارج المملكة المتحدة، وأن انخفاض سعر صرف الاسترليني في مواجهة الدولار أو اليورو يؤدي تلقائيا إلى تقليص أيام السفر، سواء للفرد أو للأسرة، لكن التأثير المباشر لانخفاض قيمة الاسترليني على المواطن البريطاني يرتبط مباشرة بالغلاء المتوقع، والارتفاع المقبل في الأسعار خاصة المواد الغذائية، فتكلفة قائمة التسوق الغذائي سترتفع بالنسبة لكل مواطن، لأن نصف ما تستهلكه المملكة المتحدة غذائيا يأتي من الخارج، ولهذا سترتفع أسعار الغذاء في بريطانيا خلال الفترة المقبلة".

وتترافق تلك الصورة السلبية أيضا مع إخفاق آخر، يشير إليه هنري جريج، نائب المدير التنفيذي لاتحاد تجار التجزئة، ويقول لـ"الاقتصادية"، إن "الاعتقاد السائد هو أن انخفاض قيمة الاسترليني سيمثل عامل جذب للسياح الأجانب، وهذا سيعوض نسبيا انخفاض الاستهلاك المحلي، نتيجة عدم اليقين السائد بشأن العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، إلا أن الزيادة في عدد السياح كانت طفيفة للغاية، فلم يحدث انخفاض الاسترليني فارقا كبيرا فيما يتعلق بجذب السياح، والمشكلة أنه إذا أخذنا بيانات العام الماضي في الحسبان، فسنجد أن عدد الأمريكيين، الذين زاروا لندن قد قلصوا نفقاتهم بنسبة 8 في المائة، كما أن أغلب المشتريات صبت في مصلحة العلامات التجارية الكبرى، ولم تستفد المحال الصغيرة كثيرا".

ويعتقد بعض الخبراء أن وضع الاسترليني الراهن يعود إلى أن المستثمرين يركزون على التقلبات السياسية والصراع الدائر بين السياسيين، أكثر من تركيزهم على البيانات الاقتصادية، وأن بنك إنجلترا لا بد أن يتدخل بقوة خلال الفترة المقبلة للحفاظ على قيمة الاسترليني، عبر تغيير أسعار الفائدة، للحفاظ على أجواء استثمارية مشجعة في المملكة المتحدة لرؤوس الأموال البريطانية والدولية.

ويعد التقلب في سعر الاسترليني والتوقعات السائدة بانخفاضه مستقبلا، جزءا من سحابة معتمة تخيم على الاقتصاد البريطاني، فعلى الرغم من تصريحات كبار رجال الأعمال البريطانيين، بأن العراقيل، التي يضعها أعضاء مجلس العموم أمام رغبة رئيس الوزراء بوريس جونسون بالخروج من الاتحاد الأوروبي نهاية الشهر المقبل، تبدو كخيمة مؤقتة يحتمي بها الاقتصاد البريطاني من لهيب خسارة أسواق الاتحاد الأوروبي، وتضخ بعض الأمل في النشاط التجاري في المملكة المتحدة، إلا أنها غير كافية من وجهة نظرهم.

أندروا برجس أحد رجال الأعمال البريطانيين وعضو اتحاد الصناعة البريطانية، يشير إلى أن الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ليسا جاهزين لخروج بريطانيا من الاتحاد، لكن التكتل أكثر جاهزية نسبيا من بريطانيا للتعامل مع هذا الوضع الجديد.

ويضيف لـ"الاقتصادية"، أن "المشهد الراهن ملتبس على الجميع، ولا أحد لديه تصور عما سيؤول إليه الوضع، ولهذا تواصل الشركات البريطانية اتخاذ احتياطاتها بزيادة المخزون لديها لمواجهة مرحلة ما بعد الانسحاب".

ويشير برجس إلى أن "مزيد من رجال الأعمال والمستثمرين البريطانيين ناهيك عن المستثمرين الأجانب الذين توقفوا عن ضخ استثمارات في المملكة المتحدة، يشعرون بقلق عميق إزاء التأثيرات طويلة الأجل بشأن قدرة المملكة المتحدة التنافسية في المجال التجاري والصناعي، فحتى الآن ونحن لم نخرج بعد من الاتحاد، نشهد خسارة في حصتنا في السوق الدولي يصعب علينا استعادتها دون ضخ استثمارات هائلة، ومن المشكوك فيه أن تكون تلك الاستثمارات متاحة في الأجل القصير أو المتوسط".

ويحذر عديد من الاستراتيجيين من الخلط بين رغبة رجال الأعمال والصناعيين البريطانيين، والداعية للتمهل بشأن الخروج الأوروبي، وبين اعتقاد بعضهم أنه من الأفضل للمملكة المتحدة وصول زعيم حزب العمال جيرمي كوربين إلى سدة السلطة في الانتخابات المقبلة.

إلا أن أنصار كوربين يشيرون إلى أن ما يروج له بعضهم بأن حزبهم سيتخذ خطوات بتأميم الصناعات الكبرى وتسليم أسهمها للعمال محض افتراء، وأنها وسيلة المحافظين لجذب أصوات الناخبين بعيدا عن الحزب المعارض.

وفي الواقع، فإن الجزم بشكل علمي قاطع بأن الاقتصاد البريطاني سيصاب بهزة تفقده كثيرا من قدرته إثر الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، تبدو وجهة النظر الأكثر انتشارا بين الخبراء والأكاديميين ورجال الصناعة.

ورغم تقديرات بعض أنصار الانسحاب بأن الخروج دون اتفاق سيمد الاقتصاد البريطاني بنحو 80 مليار استرليني، فإن ذلك لم يقنع كبار مديري الصناعات البريطانية، إذ تكشف استطلاعات الرأي عن قناعتهم بأن اقتصاد بلادهم ينزلق إلى الركود.

ويوضح لـ"الاقتصادية"، كريس ديكي الباحث في بنك إنجلترا، أن "عدم وجود نمو حقيقي يعني أننا نتجه إلى الركود، فقطاع الخدمات يمثل 80 في المائة من الاقتصاد الوطني، ووفقا للبيانات المتاحة فإن هذا القطاع توسع بالكاد في الشهر الماضي، ووصل إلى 50.6 نفطة أي أقل من الشهر السابق والبالغ 51.4 نقطة، وأي علامة أقل من 50 نقطة تعني انكماش قطاع الخدمات، بينما تشير البيانات إلى انكماش قطاع التشييد والبناء، الذي حقق 49.7 نقطة".

المشكلة الحقيقية، أن تنامي احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، هز بشكل أو بآخر الثقة الدولية في اقتصاد المملكة المتحدة، أو في أفضل تقدير دفع بكثير من الأسواق التقليدية للسلع البريطانية، إلى تبني استراتيجية التمهل حتى تتضح الصورة، فشركات المملكة المتحدة تتعاقد مع العملاء بوتيرة أبطأ حاليا، وتقلصت هوامش أرباح شركات الخدمات كالمطاعم وشركات التأمين.

وإذا حققت بريطانيا تراجعا في معدل النمو خلال الربع الثالث من العام الجاري، فإن الحديث عن ركود اقتصادي في المملكة المتحدة لن يكون ضربا من ضروب الخيال.