العبيد .. العودة بعد الفحص

ستكون عودة عبدالرحمن العبيد لاعب فريق النصر لكرة القدم، إلى التدريبات الجماعية مع زملائه، مرهونة بنتائج الفحوص الطبية التي سيخضع لها اليوم على موضع إصابته في العضلة الضامة.

وفي المقابل سينتظم اللاعب يحيى الشهري غدا لأول مرة في التدريبات مع زملائه، بعد أنهى برنامجه التأهيلي الثاني، بعد خضوعه لعملية خلع كتف في منتصف رمضان الماضي.

ويستأنف الفريق غدا تدريباته كالمعتاد بعد الراحة التي منحها المدرب البرتغالي روي فيتوريا اللاعبين لمدة يومين، تأهبا لمواجهة الشباب في الجولة الثالثة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين في الـ 13 من الشهر الجاري.