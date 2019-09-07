العفالق: خسرنا من منافسين على الصدارة

بين سعد العفالق، رئيس نادي الفتح، أن فريقه عازم على الظهور بشكل جديد عقب فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، بداية من الجولة الثالثة التي يحل فيها النموذجي ضيفا على الفيصلي، وقال "سنعمل لأجل الظهور بمستوى مغاير عن الجولتين الأولى والثانية أمام الشباب 2/1 ثم النصر 1/0، إذ إنه على الرغم من كونهما منافسين بقوة على صدارة المسابقة إلا أن الفتح، لم يكن سيئا أمامهما، لكن لم يحالفنا التوفيق في الخروج بنتيجة إيجابية رغم أننا كنا نلعب على أرضنا".

وكشف أنه اجتمع مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية في الفتح، ووعدوه أن يكون الفريق أفضل بداية من مباراة الفيصلي ضمن الجولة الثالثة، وقال "نجومنا قادرون على تحقيق الهدف الرئيس من خلال هذه المباراة، وهو إسعاد الجماهير، والعودة من هناك بالنقاط الثلاث، وأنا على ثقة بذلك، وعلينا العمل ثم العمل إلى أن يعود الفريق إلى قوته ووضعه الطبيعي".

واجتمع العفالق مع أعضاء مجلس الإدارة لمناقشتهم في أوضاع الفريق، ومواجهة متطلبات فرق النادي كاملة، وسبل تطوير الألعاب المختلفة، وفق ما تم العمل عليه لإتمام متطلبات الهيئة العامة للرياضة، عبر برنامج الحوكمة، كما تم استعراض الموازنة العامة للفريق.

من جانب آخر، أقفلت إدارة الفتح، ملف الأجانب المتجاوزين للعدد المطلوب عقب إعارة الغيني خليل بانجورا، لنادي لا لافير البلجيكي "درجة ثانية"، وقررت عدم تجديد عقده بجانب الثنائي الجزائري محمد نعماني، والبيلاروسي نيكيتا كورزون، وعمل مخالصات مالية معهم، فيما تمت إعارة الصربي ساشا يوفانوفيتش إلى ديبورتيفو لاكرونيا الإسباني لمدة موسم واحد على أن يعود الموسم المقبل.

يذكر أن الفتح، سيلتقي نظيره الاتفاق وديا غدا على ملعبه الأحساء في مباراة مغلقة حسب رغبة مدربي الفريقين.